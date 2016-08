La Plata

Todo el arco político reclama que no le renueven el contrato a Esur

Tanto concejales de la oposición como del oficialismo rechazan la ampliación del millonario convenio que el intendente Julio Garro selló con la empresa recolectora de residuos, pese a incumplir con todos los términos del acuerdo. Para los ediles, es imperioso llamar a una nueva licitación que garantice la eficiencia del servicio

Más de $51 millones mensuales. $600 millones al año. Y $2,8 millones que retornarían para “cajas políticas” del municipio. Tal como informó Hoy en su edición de ayer, esas frioleras cifras se ocultarían en la adenda que el intendente Julio Garro firmó en febrero pasado con la empresa Esur, que ahora tiene licencia para continuar recolectando los residuos de La Plata hasta agosto de 2017. Prorrogarlo más allá de esa fecha sería “inadmisible”, coinciden tanto oficialismo como oposición.

El malestar alcanza tanto a vecinos, que sufren la ineficiencia en el servicio de recolección de residuos, como a concejales, quienes recién leyeron los términos de la ampliación del contrato cinco meses después de su firma. Pero en rigor, el expediente nunca fue convalidado por el Concejo Deliberante (HCD) y el documento se encuentra virtualmente cajoneado en la Comisión de Hacienda, puesto que solo contaría con el aval del presidente del cuerpo legislativo, Fernando Ponce.

Por lo demás, desde los diferentes bloques políticos coinciden en que, “lejos de ser una solución, ampliarle el contrato a Esur fue un atajo erróneo a la problemática de la basura, porque todo el mundo sabe que la recolección es un desastre”, le aseguró a Hoy la radical en Cambiemos, Florencia Rollié, quien, entre otros proyectos, propuso la instalación de contenedores “inteligentes” para dejar atrás el esquema “arcaico” de la actualidad.

En cambio, el municipio optó por revalidar la operatoria de una compañía “que presta un servicio pésimo y con prácticas obsoletas” que incumplen la Ordenanza 10.661 de Basura 0, consideró Rollié. Por lo mismo, aseguró la edil, ni en la oposición ni en Cambiemos hay consenso para la suscrita adenda: “Es claro que hay que llamar a una nueva licitación y no prorrogar más este convenio. Hay acuerdo de todos los bloques para no permitir que el sistema de la basura continúe con esta ineficiencia y desde nuestro lugar vamos a hacer lo imposible para que no renueven el contrato”, concluyó la edil.

La negligencia, avalada por el Ejecutivo local, es la que luego redunda en bolsas acumuladas en las veredas, en la ignorancia de vecinos y recolectores a la hora de separar residuos habituales y secos y hasta en la reducción de los mismos con fuego.

Por esto, el presidente del bloque oficialista, Juan José Cardozo, aseveró a nuestro medio que no está “contento” con el servicio “deficitario” que presta la empresa, que “incumple” con el contrato, por lo que “habrá que convocar a una nueva licitación”.

Un debate que urge

Cuando falta menos de un año para que se venza el contrato con Esur, en el Concejo ven con preocupación que el Ejecutivo aún no haya enviado los pliegos para una nueva licitación: “Hay que aprovechar el último cuatrimestre legislativo para discutir esta cuestión y hay que hacerlo seriamente. El Concejo tiene que debatir la autorización de un nuevo pliego, con nueva tecnología. No puede ser que, en pleno siglo XXI, tengamos a los trabajadores corriendo detrás de los camiones, con los riesgos que ello implica”, aseguró el concejal del Frente Renovador, José Ramón Arteaga, al tiempo que enfatizó que “a partir de julio del año que viene hay que ir sí o sí a una nueva licitación. Prorrogar el contrato sería inadmisible”.

También, para el referente del GEN, Gastón Crespo, “hay que discutir un sistema nuevo de recolección de residuos”, porque “no puede ser que sigamos con un sistema del siglo pasado, caro, ineficaz y contaminante”.

Pero, a cuatro meses de que finalice el año, la presunción es que el municipio buscaría dilatar el debate lo más posible para no discutir la nueva licitación con el debido tiempo. Teniendo en cuenta que el período parlamentario culmina en los primeros días de diciembre y recién se retoma en marzo de 2017, el temor de los ediles es que ocurra con el nuevo contrato lo mismo que sucedió con la adenda a Esur: desayunarse con las irregularidades ya ejecutadas, sin el diálogo ni el consenso que Garro declamara en tiempos de la campaña.

Bronca vecinal por el pésimo servicio. Residuos que no se juntan, desechos quemados y un tratamiento integral inexistente, algunos de los reclamos

Luego de la cantidad de denuncias recibidas en la redacción de Hoy por las deficiencias en el servicio de recolección de residuos en la ciudad, este diario realizó un recorrido por los diferentes barrios del Gran La Plata para dar cuenta de la situación que atraviesan los vecinos cotidianamente.

Los testimonios dejaron en claro que el tratamiento de residuos secos es prácticamente nulo, ya que la mayoría de los frentistas no ha recibido información al respecto, como tampoco conoce los días y horarios de recolección de este tipo de desechos.

En rigor, quienes separan los residuos lo hacen de una manera intuitiva por convicciones propias o con la intención de evitar el desparramo de basura consigiente a la rotura de las bolsas por parte de perros o de los mismos recolectores al hacer su trabajo.

Por otra parte, un común denominador en todos los barrios es la no recolección de desechos que no entren, por su forma, tamaño o textura, en una bolsa. En ese caso, quedan en las veredas sin que nadie los retire.

Esta situación empeora en los barrios, donde esos residuos terminan despedazados en zanjas y pastizales contíguos o, lo que es peor aún, quemados por algún vecino con el consecuente peligro de inhalar el humo.

Daniel y Susana de Los Hornos

"Acá, en la zona de 154 y 65, todo lo que no esté en bolsa no se lo lleva nadie y queda tirado. Producto de eso después, cuando limpian la zanja, esa basura se junta con toda la montaña de barro que queda a los costados y se arma un chiquero. Lo otro que pasa con los escombros que quedan tirados es que después viene cualquiera y los quema, generando un humo que se impregna, te llena de olor la ropa y la casa, además de que no te deja respirar bien”, comentó Daniel.

Mientras que Susana, expresó que "para apurar el trámite, los recolectores juntan primero las bolsas en una esquina, pero para cuando pasa el camión que se las lleva, los perros ya rompieron cuatro o cinco, y a esos residuos desparramados no los junta nadie, quedan todos en la vereda”, dice esta vecina de Los Hornos, que cuenta que en la zona donde ella vive no es habitual la separación de residuos: “Yo no veo que alguien se lleve cada tipo de residuo separado por su lado. Entonces no tiene sentido que la dividamos si después van a levantar todo junto. La mayoría de la gente pone todo en una misma bolsa”.

Nora de Hernández

"Información de tratamiento de residuos secos u habituales no tengo. Yo no los separo. No sé las demás personas, pero en mi caso no conozco de qué se trata ni que pasen camiones en diferentes momentos para cada tipo de basura”.

Marisa de zona centro

"Si hay escombros, o cualquier otro desperdicio que no se saque en una bolsa, no lo retiran. En 17 entre 37 y 38 hay un montón de desechos tirados sobre la vereda desde hace tres meses y nadie se los lleva”.

La calle, principal testimonio de una adenda incumplida

Para el concejal del Frente para la Victoria-PJ, Fabián Lugli, “Esur tiene que cambiar un 100%. Como dudamos que pueda hacerlo, creemos que hay que llamar a una nueva licitación y adjudicársela a una firma con experiencia en la recolección, porque Esur ya ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias”.

“Todos los bloques siempre han estado en desacuerdo con el servicio prestado por Esur”, dijo Lugli, y advirtió con extrañeza que el jefe comunal, “que tanto criticó a la firma cuando fue oposición, ahora suscriba este millonario anexo”.

A su vez, alertó que la recolectara “incumple” con todos los puntos del convenio. Entre otras irregularidades, denunció: “Todavía no contrató los 80 cooperativistas que se comprometió a incorporar y yo mismo he visto cómo las tareas que debería realizar Esur, con sus propios recursos, muchas veces son cubiertas por trabajadores municipales”, cuyos sueldos pagan todos los platenses.

Tampoco, aseguró el edil, “vemos los 35 camiones 0KM que debía sumar por contrato. En cambio, los que circulan son coches viejos”.

Mientras que para la legisladora local del FpV Nacional y Popular, Florencia Saintout, que la adenda se haya firmado sin ingresar al HCD “da cuenta de que el gobierno municipal no tiene argumentos para enfrentar la discusión”, al tiempo que sentenció que “el servicio de recolección de residuos no solo no mejoró, sino que empeoró. No hay información detallada acerca de los recorridos por fuera de la adenda y los horarios no se cumplen”.

Para Saintout, las calles, con su basura acumulada o, lo que es peor, reducida con fuego, son “el principal testimonio” de que Esur incumple con “el contrato millonario” que el intendente Julio Garro decidió ampliar.