Tomaron una sede del ministerio de Educación

Unos 600 trabajadores tomaron en las últimas horas la sede del Ministerio de Educación de la Nación, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, para manifestarse por la no renovación de contratos de empleados en esa cartera. Según denuncian, se trata de 400 personas que integran equipos centrales del Ministerio y 2600 tutores virtuales del programa Mi Escuela.

Una semana después de la toma del Ministerio de Ciencia en repudio al recorte en el Conicet, los trabajadores del ministerio encabezado por Esteban Bullrich realizan la misma medida en rechazo a una nueva ola de despidos. Fuentes oficiales del gobierno sostienen que no son despidos, sino que no se renovarán los contratos de 400 personas por incumplimiento de horas, pero que todavía no se anunciaron porque recién correría desde el 2017.

Ante los rumores de un posible traslado al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación y de la Biblioteca Nacional de Maestros, los trabajadores anunciaron que piensan quedarse dentro del edificio de Recoleta hasta que llegue alguna autoridad del ministerio y les garantice abrir una mesa de negociación.

#Educación Unos 600 trabajadores pidieron por la renovación de contratos de empleados del Ministerio https://t.co/wfRuTXgZRV — Diario HOY (@diariohoynet) 29 de diciembre de 2016