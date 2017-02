Trabajadores de EDEA pararán toda la semana

La medida de fuerza en contra de la empresa distribuidora de energía eléctrica, que es propiedad de los mismos dueños de la compañía local Edelap, fue tomada por el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Además, el día jueves realizarán una movilización a la que convocan también a los usuarios

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata realizará un paro “técnico, manual y administrativo contra la empresa EDEA”, expresó a este medio José Rigane, secretario general del gremio. Desde hoy y hasta el viernes 17, inclusive, todos los trabajadores de la empresa se sumarán al plan de acción “porque hace más de dos años que no se incorpora gente, y la ausencia de personal provoca que no se realicen los controles y mantenimientos preventivos adecuados”.

Rigane explicó que la escasez de empleados y la falta de cuidado a las instalaciones eléctricas generan “un deterioro en el servicio que, al producirse un poco de viento, deja a gran parte de la ciudad permanentemente sin luz”, y resaltó que esto se da en especial en los barrios periféricos, los que tienen “poca posibilidad de tener un servicio acorde a lo que se paga”.

“Tenemos más de 100 vacantes de trabajadores que se jubilaron”, manifestó el representante sindical, quien señala que EDEA no produce ingresos porque se dedica a contratar y tercerizar. “A pesar de su altísima recaudación, que fue de 2.800 millones de pesos en el año 2016, no hace lo que tiene que hacer y no tiene el personal que tiene que tener, pone todo en la contratación y subcontratación”, denunció.

En este sentido, el gremialista expresó que “lo peor es que, al no tener personal ingresado a planta, no hay personal que se capacite para hacer un trabajo que es altamente riesgoso, que pone en peligro la vida de los propios trabajadores y también de los usuarios”. El paro que realizarán a partir de hoy se debe a que, a pesar de dar a conocer todos estos hechos de gravedad, no han recibido respuestas por parte de la empresa.

“Le tienen que sacar la concesión”

“Nosotros lo que esperamos es que se solucionen los problemas y que se produzcan los ingresos. EDEA no le devuelve a la comunidad absolutamente nada, porque lo que tendría que estar haciendo (en una ciudad que tiene el mayor nivel de desocupación del país) es tomar personal, se han jubilado más de 100 trabajadores y no los reemplazan”, argumentó el gremialista.

“Sin equipamiento, con falta de personal, con tercerización y contratación obviamente se va generando un vaciamiento de la empresa en función de la necesidad de mano de obra capacitada y con conocimiento de un sistema que es altamente riesgoso a la hora de realizar un trabajo”, alertó Rigane, y agregó que “al mandar gente tercerizada a trabajar a la línea de media y de baja tensión se está infringiendo la ley”.

“Nosotros ya hemos dicho que si EDEA no cumple con el contrato de concesión se lo tienen que sacar, porque lo primero que van a hacer con nosotros, cuando no cumplamos con algo, es amenazarnos con la personería gremial, por lo que pareciera que no somos todos iguales ante la ley”, remarcó.

El secretario general explicó también que en Mar del Plata además existe una tarifa “inconstitucional”, denominada tarifa estacional, “donde prácticamente el costo fijo se paga ocho veces más, lo que hemos denunciado permanentemente”. Rigane consideró que “con esta tarifa la empresa tiene una mayor recaudación, y es probable que en el aumento que se va a producir en marzo el importe de la misma se incremente”.

“Los problemas que tenemos acá no son diferentes a los de La Plata, me refiero a la ausencia de personal, la falta de inversión y la falta de equipamientos adecuados”, expresó el representante de Luz y Fuerza marplatense, quien dijo informarse del mal funcionamiento de Edelap a través de los informes de este medio.

La medida de fuerza que se mantendrá el resto de la semana implicará que los trabajadores del sindicato solo harán mantenimiento de las guardias rotativas para la atención de emergencias y servicios esenciales.

Los vecinos, los más perjudicados

La resolución Nº 100/13 del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires señala que “corresponde revisar la cantidad de oficinas de atención al público, en aquellos partidos que superan los 100.000 habitantes”, casos en que los concesionarios deben encargarse de la implementación de nuevas oficinas de atención. Según Rigane, EDEA tiene más de 500.000 usuarios “y en Mar del Plata son nueve trabajadores administrativos que no dan abasto, lo que hemos estado denunciando permanentemente”.

La empresa “es un Estado dentro de otro. Sigue sus propias leyes, no acata las decisiones de Oceba ni del Ministerio de Trabajo, aunque le apliquen una multa de vez en cuando”, manifestó el secretario de Luz y Fuerza. “Todo esto lleva a que tengamos serios inconvenientes, en todo sentido. De hecho muchas veces el usuario se la agarra con el trabajador, porque lógicamente, no tiene el servicio. Pero el trabajador no tiene absolutamente nada que ver, es una víctima más de las decisiones empresarias”, precisó.

Los trabajadores vienen reclamando hace dos años, sin recibir respuestas. “Como esto se va agravando, esta semana vamos a parar en Santa Teresita, en San Clemente, en Mar del Plata, en Gonzáles Chaves, y por supuesto vamos a seguir desarrollando otras alternativas, como la marcha de las antorchas y de las velas”, movilización a la que convocan para el jueves 16 de febrero a las 19, invitando a participar a los usuarios perjudicados, para denunciar la política de ajuste de la compañía.

“Los defensores del pueblo de la ciudad también han hecho una presentación contra EDEA por estos temas, y obviamente que lo mismo va a ir sucediendo con otras organizaciones”, advirtió Rigane, quien además sostuvo que los dueños de la empresa cortaron todo tipo de comunicación hace 45 días.