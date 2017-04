Trabajadores protestan con una olla popular en Río Gallegos

Luego de la represión del sábado por la madrugada frente a la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner, empleados públicos santacruceños, entre ellos maestros, profesionales de la salud y judiciales, instalaron hoy una enorme carpa y realizaban una olla popular sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, en Río Gallegos, en señal de protesta.

Como parte de la medida, que se enmarca en un paro de 24 horas de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) Autónoma Santa Cruz, los directivos docentes no abrieron las escuelas. La secretaria gremial de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), Sara López, dijo a Télam que tanto el acatamiento al paro como las medidas gremiales registran una adhesión cercana al 95% en todos los niveles, desde la educación inicial a la superior.

La dirigente dijo también que "hoy es 24 de abril y todavía no cobramos, por eso también el apoyo de todos los directivos, porque no da para más, no solo por el salario, sino por las condiciones de las escuelas, la falta de previsión en todo".

Los empleados públicos volvieron a reclamar el pago de salarios atrasados, un aumento de sueldos y la normalización en la prestación de servicios de educación, salud y administración de justicia por parte de la provincia patagónica, actualmente paralizados.

