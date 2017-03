Trabajadores tomaron la planta de Sancor en La Plata por falta de pago







Trabajadores de la planta de Sancor de La Plata realizan desde esta mañana una toma pacífica del establecimiento con cese de actividades, en reclamo por la falta de pago por parte de la empresa. La situación, según denuncian, lleva casi cuatro meses.

Los empleados de la empresa láctea ubicada en 44 entre 137 y 138 llevan adelante una medida de fuerza ante los constantes incumplimientos de la empresa en el pago de salarios. Según detallaron, la medida de fuerza se extenderá hasta en tanto no reciban una respuesta favorable.

“Estamos haciendo la medida porque no está el sueldo, y hace como tres o cuatro meses que no está la plata, y todos los laburantes necesitan ese dinero, el que tiene cuenta cuando va a la cajero no se encuentra con los 10 mil pesos, se encuentra con 2 mil, así que estamos protestando por eso”, expresó a diariohoy.net Juan Romero, delegado de Sancor La Plata.

La adversa situación de la empresa láctea se enmarca en una crisis a nivel nacional, con el cierre de unas cuatro plantas de la empresa, más una posible clausura de otras dos, lo que pone en peligro el empleo de miles de personas. En el caso de La Plata, se trata de unos 60 trabajadores que estarían implicados en una posible pérdida de empleo.