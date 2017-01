A 20 años del homicidio de José Luis Cabezas

Un crimen sin ningún detenido

A 20 años del homicidio de José Luis Cabezas, ninguno de los acusados está en prisión. “Matar es barato en la Argentina”, dijo su hermana, Gladys, mientras organiza uno de los homenajes que se realizarán en la semana. El último liberado fue el autor material, Gustavo Prellezo

A dos décadas del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, ninguno de los condenados está en prisión. El último en obtener la libertad fue el exsubcomisario de la Policía Bonaerense, Gustavo Prellezo, acusado de ser el autor material del asesinato. “Me impacta la impunidad que hubo con el crimen de mi hermano, porque los jueces dejaron a los asesinos libres, después de condenarlos”, se lamentó Gladys Cabezas, hermana de José Luis, al enterarse de la decisión de la Justicia.

El crimen ocurrió el 25 de enero de 1997, en la localidad de General Madariaga, partido de Pinamar. El cuerpo de Cabezas, totalmente carbonizado, fue hallado en una cava, esposado y con dos tiros en la nuca. Había sido secuestrado tras la salida de una fiesta del empresario Oscar Andreani, en un operativo supervisado por el jefe de custodia de Alfredo Yabrán, el exsargento Gregorio Ríos, y con la participación de cuatro integrantes de la banda de “Los Horneros”, el comisario de Pinamar, Alberto Gómez, y dos subordinados suyos.

Los jueces Susana Darling Yaltone, Raúl Begué y Jorge Luis Dupuy consideraron que Yabrán fue el principal instigador del homicidio para proteger sus intereses, ya que Cabezas había logrado mostrar su rostro, hasta ese momento desconocido.

Yabrán era socio del entonces presidente Carlos Saúl Menem. El propio mandatario viajaba en los aviones del empresario, aun un año después del crimen, y le abrió las puertas de la Casa Rosada en una visita oficial.

La foto, en la que se ve al empresario caminando por una playa de Pinamar junto a su esposa, fue portada de la revista Noticias en marzo de 1996. “Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente”, había dicho Yabrán acerca de su bajo perfil y el temor a quedar expuesto, tanto él como sus negocios.

“El asesinato de José Luis Cabezas fue producto de la sinrazón de Yabrán, quien a su vez fue producto de la complicidad de quienes le permitieron ser lo que fue. Seguir diciendo que a Cabezas lo mató Yabrán es decir solo una parte de la que pasó”, sostuvo Gustavo González, exdirector de Noticias.

“Tenemos una Justicia pobre”

Gladys Cabezas resumió con una palabra la sensación tras veinte años del asesinato de su hermano: “Impotencia”. “Todos los culpables están libres. Ninguno cumplió la condena que les habían impuesto. Todos recibieron beneficios”, sostuvo en una clara crítica hacía la Justicia.

“Fue una tristeza muy grande”, dijo sobre el beneficio obtenido por Prellezo y agregó: “Como familia sentimos que no nos cuidaron y que en la Argentina matar es muy barato. Mi papá se murió de tristeza, nunca pudo soportar lo de mi hermano. Todo es muy triste. Le dieron el beneficio de la libertad condicional a Prellezo, que fue el que hizo todo, el gran actor que armó todo para matar a mi hermano. Es un asesino que no cumplió la pena. Siento que tenemos una Justicia pobre”.

Una semana con varios recordatorios: “No se olviden de José Luis Cabezas”

Organizaciones sindicales de trabajadores de prensa, familiares y amigos de José Luis Cabezas realizarán homenajes en Capital Federal, Pinamar y Rosario al cumplirse 20 años de su asesinato. En la localidad balnearia, el miércoles habrá dos actos: uno en la cava cercana a Laguna Salada, donde fue hallado el cuerpo sin vida del reportero. Allí estará presente su hermana Gladys como principal oradora. A las 20, por su parte, se inaugurará una muestra fotográfica que repasa la historia de vida de Cabezas junto con sus compañeros de trabajo y allegados.

En Capital Federal habrá dos iniciativas que serán llevadas a cabo por el Espacio Memoria y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra). El 27 de enero desde las 11, en el auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en la ex-ESMA, se realizará la mesa Homenaje a José Luis Cabezas. Estarán presentes el nieto restituido Manuel

Gonçalves, director de la Casa por la Identidad; Ezequiel Torres, presidente de Argra; Pablo Llonto, abogado y periodista; Osvaldo Baratucci y Julio Menajovsky, ambos integrantes de Argra.

Por otro lado, el 3 de febrero, se realizará el panel en su memoria Riesgos y desafíos del periodismo, con la participación del periodista Tomás Eliaschev, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), y los reporteros gráficos Guillermo Canton -amigo de Cabezas-, Pascual Belvedere y Pepe Mateos.

Por último, en Rosario, los homenajes serán en la Plaza Pringles. “Donde se encuentra desde hace años la placa que lo recuerda volveremos a manifestar que no nos olvidamos de Cabezas, porque tenemos presente que su asesinato fue un mensaje mafioso que pretendió ser aleccionador para toda la sociedad, al decir que con el poder no hay que meterse, no hay que mostrarlo y mucho menos señalarlo y responsabilizarlo”, sostiene el comunicado emitido por el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y por Argra.

“Recordar a Cabezas es seguir trabajando por ese valor de bien social de la información, por la pluralidad informativa, por la defensa de los puestos de trabajo y contra la precarización y todas las formas del fraude laboral”, expresa el escrito.

¿Quién es quién en el caso Cabezas? Condenados por el crimen del reportero gráfico

-Gustavo Prellezo Exsubcomisario de la Policía Bonaerense:Recibió reclusión perpetua, acusado de ser quien mató a Cabezas. Este año se le concedió la libertad condicional

-Alfredo Yabrán Empresario: Cabezas le había tomado una foto que había sido tapa de una revista. La Justicia determinó que fue el instigador del crimen. Se suicidó

-Gregorio Ríos Exjefe de la custodia de Yabrán: Condenado a prisión perpetua, estuvo en la cárcel once años y recibió la libertad condicional en 2008

-Sergio González Integrante de la banda de “Los Horneros”: Recibió prisión perpetua. Fue quien obligó a Cabezas a arrodillarse en la cava. Quedó en libertad en febrero de 2005

-José Luis Auge Integrante de “Los Horneros”: Condenado a prisión perpetua. Hizo las veces de “campana” en el crimen. Fue liberado en enero de 2005

- Horacio Braga Integrante de “Los Horneros”: Condenado a prisión perpetua. Actuó como secuestrador del fotógrafo. Quedó libre en abril de 2005

- Sergio Camaratta Expolicía bonaerense: Condenado a reclusión perpetua. Braga lo apuntó como el hombre que señaló a Cabezas cuando salía de la fiesta de Andreani

-Aníbal Luna Expolicía bonaerense: Condenado a reclusión perpetua. Fue quien le “marcó” a “Los Horneros” quién era Cabezas. Fue liberado en agosto de 2006

- Alberto “La Liebre” Gómez Excomisario de Pinamar: Condenado a prisión perpetua por haber “liberado” la zona. Recibió el arresto domiciliario en marzo de 2010

-Héctor Retana Integrante de la banda de “Los Horneros”: Condenado a prisión perpetua por su participación en el hecho. Murió en prisión en 2001