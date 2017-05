Un Día del Trabajador con críticas a la CGT

En un acto organizado por Gerónimo “Momo” Venegas, el Presidente Mauricio Macri descargó su furia contra la conducción de la central obrera, al afirmar que “no va más el país con comportamientos mafiosos”. El líder de Uatre tituló al triunvirato cegetista como “un mamarracho”

El Presidente Mauricio Macri participó ayer del acto por el Día del Trabajador que organizó la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), conducida por el sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas, en el microestadio de Ferro Carril Oeste en la Capital Federal, donde aprovechó la ocasión para apuntar contra la conducción de la CGT, al sostener que “no va más el país de la ventajita y de la patota”.

Rodeado por más de 5.000 trabajadores que se acercaron a escuchar sus palabras, el jefe de Estado remarcó que “la Argentina es de todos los argentinos. No voy a bancar a ninguno que nos quiera llevar por delante, porque yo estoy acá para defenderlos a ustedes. Todos tenemos que sentarnos en esa mesa diciendo en qué podemos aportar: no va más la ventajita, no va más el país de la patota, no va más el país con comportamientos mafiosos”.

En ese sentido, dijo que “nuestro país cambió, y si los dirigentes sindicales no lo entienden serán ustedes quienes se lo hagan saber. El cambio comenzó y recorre la Argentina, y sabiendo que mucha gente no lo puede sentir, les quiero decir que vamos por el buen camino y el cambio va a incluir a todos los argentinos”.

“Vamos a crear trabajo para todos los argentinos. Por eso no hay nada más importante para mí, para nuestro gobierno, que trabajar todos los días para lograr trabajo para todos los argentinos. Cada decisión que hemos tomado con el corazón e inteligencia ha sido pensando en crear las condiciones para crear más trabajo”, resaltó Macri.

Además, el mandatario anunció que todos aquellos que cobren un plan social van a poder comenzar a trabajar en blanco sin perder el beneficio, mientras que las empresas podrán incluir ese plan en el salario, con lo cual se les facilitará la contratación. “Queremos que cientos de miles de argentinos que quedaron excluidos vuelvan a ser parte, porque los necesitamos, a la par de los esfuerzos que estamos haciendo en busca de inversiones y los programas de capacitación que queremos ampliar”.

Reproches varios

Una de las voces que se escucharon en contra del accionar que viene teniendo el triunvirato de la CGT, que comandan Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, fue la del organizador del acto, Gerónimo “Momo” Venegas, quien arremetió duramente contra la central obrera “por no entender el mensaje de los trabajadores”.

El líder de los peones rurales aseveró que “la CGT es un mamarracho. Dicen defender los intereses de los trabajadores y después se muestran con personajes que llevaron a la Argentina a la destrucción durante los últimos 10 años, sin hacer siquiera un mea culpa por su accionar”.

“Tendríamos que dejar este mamarracho de CGT que tenemos para convertirla en una CGT unificada con un secretario general y un Consejo Directivo, y que tenga la espalda suficiente para ser la presión entre el capital y el trabajo, y que el Presidente sea el punto de equilibrio”, recalcó Venegas.

El líder sindical aprovechó la ocasión para felicitar a la militancia que se hizo presente en el acto en Ferro “por no dejar que el peronismo muera de la mano del kirchnerismo. Fui un perseguido político durante los 10 años del kirchnerismo pero nunca me arrodillé, nunca me achiqué, y hoy estamos viendo que podemos salir nuevamente y acercarnos a los intereses de los trabajadores”.

Una jornada cargada

No solo el Presidente Mauricio Macri y Gerónimo “Momo” Venegas se hicieron presentes ayer para celebrar el Día del Trabajador, sino que el triunvirato de la CGT tuvo su homenaje en un evento organizado en el estadio de Obras Sanitarias a puertas cerradas, con críticas a la política económica oficial.

Además, la CTA llevó adelante un mitín en la Plaza de los Dos Congresos, a la vez que la izquierda se dividió en dos actos, uno organizado en Plaza de Mayo y otro en el Obelisco. En todos ellos, los principales reproches fueron hacia la crisis económica que “se encuentran pagando los trabajadores con su bolsillo”.