Un Municipio a la deriva

Desidia, negligencia e inacción brillan por estas horas en el Ejecutivo platense. Un falso audio que generó psicosis en la sociedad, en el medio de la polémica. El desgobierno como base de la gestión local

El recuerdo de la tragedia del 2 de abril de 2013 alcanzó a los ciudadanos platenses en horas de la tarde del lunes, luego de que un falso audio de WhatsApp alertara sobre la posibilidad de que huracanes y tornados arrasaran con la periferia y el centro de la ciudad, dando aviso a los vecinos para que se quedaran en sus casas porque se avecinaba una inundación.

Gran sorpresa causó ayer la noticia de que la autora del audio era Zulma Jaquelina Nadaya, una empleada municipal de 41 años, de la Cooperativa 30 de Octubre de Villa Elvira, que reporta dentro del oficialismo, que compartió gran cantidad de actos públicos con Julio Garro, y que incluso fue ascendida por el intendente en diciembre pasado a coordinadora de cooperativas.

Con la clara intención de despegarse del audio, el jefe comunal radicó una denuncia penal contra Nadaya, pero insólitamente la mantiene en su puesto hasta que la Justicia decida cuál es el grado de responsabilidad de la empleada municipal, a pesar del desconcierto y la confusión que produjo el audio.

Impericia y controversia

Lo inaudito del caso es que Garro, en vez de dar de baja el contrato que une a Nadaya con la Municipalidad, la sigue manteniendo en su cargo, demostrando el descuido y el abandono que asolan por estas horas al Palacio Municipal, yendo en contra de los propios postulados básicos de Cambiemos.

Buscando aclarar la situación con Nadaya, pero finalmente oscureciendo más el panorama, el alcalde platense señaló: “La conozco, yo fui a visitar su comedor. Desde la Comuna hicimos la denuncia, vamos a averiguar si hubo intencionalidad en este proceder o si tomaron sus dichos para dañar. Ella es una trabajadora como cualquier otra, pero la verdad es que estos dichos fueron tomados desde la especulación, habrá que ver qué intención tuvo ella. Mientras la Justicia no disponga lo contrario, seguirá siendo empleada municipal”.

En un ensayo de defensa hacia la autora del audio, Garro afirmó: “Nosotros podemos comprender un error, puede pasar que una persona en privado grabe un audio con el que busque demostrar que sabe más que todos. Pero cuatro palabras de más terminaron poniendo en pánico a nuestra ciudadanía. Después eso fue utilizado políticamente, no hay ninguna duda de esto”.

En el medio de toda esta situación quedaron más de 800.000 ciudadanos, quienes, conmocionados luego de la inundación de 2013, toman toda esta clase de acciones como una burla hacia sus heridos sentimientos.

El caos que originó el falaz mensaje llegó incluso a que se generaran asuetos informales en diferentes establecimientos educativos, suscitando una psicosis en buena parte de la sociedad, que temió que la desgracia y la fatalidad se hicieran presentes nuevamente en la ciudad.

Vicios que hacen daño

Lo que sucedió ayer, con el escándalo del WhatsApp, es una clara muestra que la actual gestión comunal no parece estar en condiciones de cumplir con el mandato de cambio que masivamente votó la ciudadanía en las elecciones del año pasado.

Lo ocurrido en las últimas 48 horas puso de manifiesto que no existe en La Plata un plan de alerta temprana y de contingencia ante catástrofes, cuando nuestra ciudad viene de sufrir una de las tragedias más importantes de su historia como fue la tormenta del 2 de abril de 2013, que dejó al menos 89 muertos. Esto es solo una parte del problema. Desde hace semanas, como lo viene reflejando Hoy, está saliendo a la luz que no existe la más mínima voluntad política de desterrar las mafias del Mercado Regional y la recaudación en negro del Estacionamiento Medido y de la Policía Local, como así tampoco el negociado de la basura. Eso no es todo: los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y de la Dirección de Nocturnidad del Municipio, implicados en la Fiesta de la Muerte y en el Doble Crimen de Gorina, siguen en sus cargos como si nada hubiese pasado. Ni siquiera fueron suspendidos preventivamente.

El intendente de La Plata debería entender que si realmente quiere desterrar “los vicios”, resulta incompatible tener a amigos de la noche dentro de su equipo de gobierno.

“Suspendería a un funcionario implicado en un delito”

Así se lo dijo a diario Hoy el intendente de Ensenada, Mario Secco, en medio del escándalo por los vínculos del secretario de Seguridad platense, Daniel Piqué, con la muerte de Emilia Uscamayta Curí y el régimen de recaudación ilegal de la Policía Local, casos que despertaron una profunda polémica en el mundo político.

En diálogo con este diario, Secco aseguró: “Si en mi municipio un funcionario quedara imputado por alguna clase de delito, lo suspendería en forma inmediata de sus funciones. Eso es lo más sano para que no exista ninguna sospecha de que el intendente puede estar ocultando algo que le haga daño a la gestión”.

“Si sucediera algo como lo que está pasando en La Plata, le diríamos al funcionario que lo suspendemos en sus funciones hasta que aclare su situación. Después, si tuviera razón, volvería tranquilamente a su actividad. De esa manera, no quedaría ninguna sospecha en los vecinos de que uno podría estar encubriendo algún delito o algo que haya hecho daño”, resaltó Secco.