Una distinción a Puiggrós con un fuerte reclamo al Gobierno nacional







Por su lucha en defensa de la educación pública, fue distinguida ayer por la Universidad Nacional de La Plata la pedagoga Adriana Puiggrós, quien recibió el título doctor honoris causa, en una ceremonia en la que el denominador común de los discursantes fueron las críticas a las políticas educativas del gobierno de Mauricio Macri.

El acto se realizó en el patio del Rectorado, ubicado en avenida 7 entre 47 y 48, y contó con la presencia de la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, concejal y candidata a diputada provincial por el frente Unidad Ciudadana, Florencia Saintout; el exministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni; el científico y postulante a diputado, Roberto Salvarezza; el dirigente sindical Roberto Baradel y la vicepresidenta del área académica de la UNLP, Ana Barletta, entre otras importantes autoridades.

En diálogo con Hoy, Sileoni dijo: “Esta distinción llega en un momento justo porque actualmente se está transitando el camino opuesto a lo que plantea Puiggrós. Hoy transitamos el camino de la apertura de la educación a los negocios, a la meritocracia, a la desresponsabilidad del Estado Nacional, al profundo desdén que tienen respecto a la educación pública, a la cual van 11 millones de argentinos. En definitiva, de esta idea de gobierno nos separa un océano de diferencias”.

Puiggrós, quien se mostró emocionada y profundamente agradecida, aprovechó para marcar su postura política: “El oficialismo cree que la educación pública debe ser para unos pocos, para los que caen en ella porque no tienen otro remedio. Considera que tiene que haber una educación más elitista para aquellos que tienen más, que no hay que invertir fondos, que los ricos tienen que pagar menos impuestos y los pobres estudiar menos. En cambio, nosotros entendemos que la educación es un derecho universal. Y eso no es una originalidad, es un derecho que existe en el mundo”.

Por su parte, Saintout resaltó: “Estamos pasando un tiempo educacional de ofensas y mucho dolor, que nos convoca permanentemente a luchar. El Gobierno está implementando un plan de miseria que profundiza en forma vertiginosa. Es un tiempo de ajuste feroz sobre los más humildes. Por eso estamos acá, para continuar batallas que comenzaron hace mucho tiempo”.

Puiggrós fue reconocida con el título máximo que otorga la UNLP a partir de una propuesta elevada al Consejo Superior por parte de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social por su labor docente, tanto en esta como en otras universidades nacionales y del exterior.

Como pedagoga, Puiggrós se ha destacado, entre otras cuestiones, por el fuerte acento que ha puesto en sus trabajos de investigación, en el rol preponderante de la educación vinculada al trabajo.