Una nueva imputación para De Vido





El diputado nacional y ex ministro kirchnerista de Planificación e Infraestructura Julio De Vido fue imputado en una nueva causa, por presunto desvío de fondos públicos en la remodelación del anfiteatro de la ciudad cordobesa de Villa María, según se informó hoy en los tribunales.

El requerimiento del fiscal federal Ramiro González alcanzó también al ex secretario de Inversión Pública y Servicios Abel Fatala, que era el “número tres” del ministerio detrás de José López, detenido luego de que trató de esconder casi 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez.

En tanto, también resultaron imputados el ex presidente del Concejo Deliberante de Villa María e intendente a cargo, Marcelo Javier Suppo; la ex secretaria comunal de Economía y Finanzas Verónica Navarro Alegre y el ex jefe del Tribunal de Cuentas Carlos De Falco.