Unidad Ciudadana realizó su primer plenario en la ciudad de La Plata

La precandidata a diputada provincial, Florencia Saintout, cerró ayer un multitudinario acto con todas las fuerzas políticas que componen el espacio y los integrantes de las listas

Con la presencia de todos los candidatos de la lista de Unidad Ciudadana de La Plata y representantes de las fuerzas políticas, sociales y sindicales que lo integran, la precandidata a diputada provincial, Florencia Saintout, cerró ayer el primer plenario del espacio, realizado en el teatro del sindicato Luz y Fuerza.

“Hemos construido con inteligencia y audacia la unidad en la región capital, en nuestro lugar de la Patria, y esa unidad tiene la conducción de Cristina, porque es ella la única que puede frenar el ajuste del macrismo”, dijo Saintout en el cierre del encuentro.

En ese sentido, enfatizó: “La unidad no se declama, se construye todos los días con generosidad; también con coraje, porque ninguna de las luchas que estamos dando se puede hacer sin valentía”.

Por otro lado, sostuvo que “no podemos seguir viviendo en un país con presos políticos, donde se persigue y se intervienen sindicatos, donde falta el trabajo, donde los padres no pueden asegurarles a sus hijos las cuatro comidas diarias y donde los jubilados tienen que salir a ver cómo se las arreglan porque la jubilación no les alcanza”.

Saintout también destacó que en las listas “tenemos representación de los trabajadores organizados de la Provincia de Buenos Aires, paridad de género, compañeros que vienen de las universidades, productores, militantes barriales”.

Por su parte, Guillermo Escudero, segundo en la nómina de precandidatos a diputados provinciales, expresó que “tenemos bien en claro qué es lo que nos reúne y cuál es nuestra misión: entendimos que esta unidad es necesaria para frenar el ajuste que viene aplicando este Gobierno”, y completó: “Nuestra misión es parar el ajuste, pero nuestra estrategia es volver a poner al país en el camino de la justicia social”.

Otros candidatos

También fue oradora Ana Castagneto, precandidata a concejal, quien afirmó que la victoria de Unidad Ciudadana es el único camino posible “si queremos un país en el que los pibes no tengan que ir a la escuela a comer, donde los jubilados puedan comprar sus medicamentos, donde no haya presos políticos y no le saquen las pensiones a los discapacitados como hicieron hace poco”.

El secretario general del sindicato de Telefónicos e integrante de la lista de precandidatos a concejales por Unidad Ciudadana, Cristian Vander, agradeció y destacó “la unidad y la participación del movimiento obrero” en ese espacio, y manifestó: “No tenemos que entrar en el juego de la confrontación, tenemos que salir a hacer memoria con todos los vecinos”.

En el escenario del Teatro Luz y Fuerza estuvieron también los precandidatos a diputados provinciales Susana Mariño, Héctor Nieves, Elsa Huwiler, Jorge Luis Carpinetti y los suplentes Cintia Mansilla, Javier Berrhau, Roxana Mariela Palmitesta y Pablo Andrés Alfonso; los precandidatos a concejales Victoria Tolosa Paz, Norberto “Chucho” Gómez, Marcela López, Oscar Cacho Blanco, Julia Di Jorgi, Alberto Ramírez, Sabrina Rodríguez, Jorge Malpeli, Gabriela

Chaparro, Ángel Ibáñez y los suplentes Paola Palmieri, Armando Cardozo, Silvina Osuna

Galeano, Juan Hnatiuk, Catalina Caminos Lagorio, Gerónimo Erdman Mac Donald, Claudia Erazú y Claudio García; y los precandidatos a consejeros escolares Emanuel Insaurralde, Silvina Kociancich, Federico Nievas Congett, Fernanda Lafuente de Volder, Luis Sannen Mazzucco, Violeta Sbatella, Hugo Lizarraga, Sofía Moglia, Israel Duarte y Melina Gaudino.