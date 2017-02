Urtubey sobre CFK: "Cuando diste lo que tenías que dar, ya está"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se refirió en declaraciones al futuro político de la ex presidenta Cristina Fernández, al señalar que "cuando diste lo que tenías que dar, ya está". "Cuando ya fuiste presidente dos veces, ya está. Diste todo lo que tenías que dar", dijo y puso como ejemplo el caso de los Estados Unidos, cuya Constitución limita a dos mandatos la jefatura del Estado.

En términos de conducción, Urtubey dijo que la ex mandataria "conduce a un sector que es razonable que lo conduzca, que tiene una lógica de construcción vertical". Sin embargo, advirtió, al hablar por TN, que "el peronismo, hoy está caminando por otro andarivel".

"La mirada de que el pueblo se equivocó al no volver a elegirnos, es de un autoritarismo inadmisible", deslizó el mandatario salteño. Y agregó: "Es no darse cuenta de que hiciste las cosas mal. Los peronistas hicimos las cosas mal, nos equivocamos en no entender a tiempo la pérdida de institucionalidad".