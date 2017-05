Usurpaciones ferroviarias: desidia y descontrol oficial, al límite







El abandono que sufre el ferrocarril nacional hace que cientos de sus terrenos sean apropiados de manera ilegal. Negociados políticos a espaldas de la ciudadanía. Subejecución presupuestaria en el área de control que depende de Marcos Peña

Cualquier transeúnte que pase por las cercanías de 15 y 71 en la ciudad de La Plata verá un gran galpón ubicado sobre terrenos ferroviarios, que usurpa tierras públicas que dependen del ferrocarril. Esta situación, no visible para el ojo de la ciudadanía, deja en evidencia la desidia y el descontrol por parte de las autoridades nacionales ante una realidad que en lugar de menguar, se repite en diversos lugares del país.

La situación se agrava en territorio platense si se tiene en cuenta que quien lleva adelante la usurpación de ese terreno, ubicado en una zona estratégica de la ciudad, es una agrupación política como el Movimiento Evita, que conduce Emilio Pérsico, que en base a irregulares convenios con el Estado nacional logra retener en forma ilegal una parcela que pertenece al ferrocarril.

Esta situación, que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por la Asociación Civil Amigos del Ferrocarril Provincial, deja traslucir una connivencia entre el oficialismo y uno de los sectores opositores para sostener una irregularidad que no genera ninguna clase de beneficios para la ciudadanía.

El Movimiento Evita, que le dio el nombre de “Galpón del Arte y la Cultura” a las instalaciones que dispuso en el lugar, solo realiza eventos políticos en el mismo, cuando desde la propia ONG vienen pidiendo el traspaso de esos terrenos a la ciudad para poder realizar allí un museo ferroviario, un tranvía turístico y un taller para aprender herrería y otros oficios ligados a la actividad ferroviaria.

Según advierten a diario Hoy desde diferentes sectores de la sociedad política, esto formaría parte de un acuerdo de no agresión entre la agrupación piquetera y el Gobierno nacional, que incluye el “mirar para otro lado” ante la comisión de un delito como el de la usurpación de un terreno público.

Incumplimiento

Esta situación de toma de predios ferroviarios se repite a lo largo y ancho del país, sin que desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete que dirige Marcos Peña, se haga algo para solucionarlo. Es más, desde el organismo que preside Ramón María Lanús se viene subejecutando el presupuesto, demostrando el desinterés oficial para dar una resolución al problema.

De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda de la Nación, la AABE solo ejecutó en lo que va del año el 21,90% de su presupuesto, cuando debería haber devengado poco más del 40%, de allí que la situación en vez de limitarse se siga recrudeciendo.

Este hecho se suma a que el año pasado el organismo solo dispuso del 62% de sus recursos, lo que hizo que usurpaciones como las que se viven en La Plata no se controlen. La falta de material humano para revisar este tipo de hechos es una de las principales razones que explican que el descontrol continúe y el fenómeno se expanda en el tiempo sin solución a la vista.

Negocios sin fin

En diálogo con este medio, el presidente de la Comisión Nacional Salvemos al Tren (CNST), Norberto Rosendo, señaló que “es impresionante la cantidad de terrenos ferroviarios que se han usurpado y nada se ha hecho para solucionarlo, y esto es parte de la degradación que hemos tenido. Desde la AABE son unos delincuentes que quieren hacer negocios con las máquinas y terrenos que no pueden vender”.

Para el ingeniero ferroviario, “los tipos hacen negocios con lo que pueden vender. Les importan muy poco los terrenos de bajos costos que son estratégicos, no los cuidan. No hay control por parte del Estado, y ahora se ha incrementado este descontrol, con un Gobierno al que no le preocupa estos temas y que busca el negocio rápido para beneficio de unos pocos y en detrimento de la sociedad”.

“Yo voy a comprar un contenedor y voy a ponerlo al pie del Obelisco, en la Plaza de la República, porque me queda más cómodo que viajar todos los días a Capital. Si a mí no me dejan poner un contenedor con una oficina en el Obelisco, tampoco las autoridades deberían dejar usurpar terrenos ferroviarios como lo hacen”, resaltó Rosendo.

Figurita repetida

No solo en los galpones de 15 y 71 del barrio Meridiano V son usurpados los terrenos ferroviarios de manera ilegal, la situación se repite en diferentes zonas de la región. Un ejemplo puede verse a la salida de la ciudad La Plata yendo hacia Magdalena, donde existe un asentamiento en toda la zona ferroviaria, lo que impide que se pueda reactivar ese ramal.

A eso le sigue que toda la franja de la entrada del Belgrano Cargas al puerto de Berisso está usurpada, con construcciones precarias y distintas edificaciones, impidiendo la llegada normal del tren para sacar la producción local al exterior.

Otro caso se da en el ramal a la localidad de Brandsen, donde las vías han sido desplazadas para ejecutar sobre ellas viviendas pobres e inestables, en un lugar que sería clave para la partida hacia el interior por parte del ferrocarril.

“Es preocupante la ocupación ilegal de terrenos públicos”

La ocupación ilegítima de terrenos ferroviarios es algo que crece y no se detiene. Leonardo Rico, profesor y creador del Proyecto Tren Para Todos, le dijo a nuestro diario que “en muchas ciudades del país desde hace décadas se han usurpado los terrenos ferroviarios. En Rosario, por ejemplo, muchos asentamientos irregulares se encuentran sobre terrenos ferroviarios. Antiguas estaciones y construcciones ferroviarias se han ido ocupando”.

Para el dirigente social, “es preocupante la ocupación ilegal de terrenos públicos, en este caso del ferrocarril. La inacción oficial en la materia es muy grande, no se controla y hace que cientos de pueblos del interior se vean afectados por una problemática que crece en vez de descender”.

“Esto se debe por un lado al abandono del ferrocarril por parte del Estado y la sociedad en general, y por otro lado, a la necesidad de tierra y vivienda de amplios sectores, en particular a los migrantes internos que son desplazados hacia a los centros urbanos en busca de mejores oportunidades”, recalcó Rico.