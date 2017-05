“Valoramos el interés de la Defensoría del Pueblo ante la crisis de las pymes”

El dirigente del peronismo platense Gonzalo Atanasof alertó que el impacto negativo de la “suba de costos, por caso en los servicios públicos, y la caída de ventas en el sector pyme regional, está produciendo una situación de riesgo en todo el sector y en algunas empresas en particular. Por eso, valoramos mucho que ante políticas de gobierno claramente dañinas, una institución del Estado, como la Defensoría del Pueblo demuestre real interés por esta situación y en particular de la ex Papelera San Jorge, una fábrica que tanto costó sostener luego de 2001 y ahora está en serias dificultades por el aumento de los servicios públicos”.

El concejal y diputado con mandatos cumplidos se reunió ayer con representantes de la empresa y con el defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, con la finalidad de exponer las dificultades en la continuidad productiva y buscar alternativas en defensa de sus alrededor de 60 puestos de trabajo, en la planta ubicada en camino Centenario y 514.

Durante el encuentro, al que también asistió la referente de la agrupación “Peronistas sin Fronteras”, Mercedes La Gioiosa, se acordó gestionar con el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires la aplicación de un crédito con tasas preferenciales para el sector productivo, aplicable al refinanciamiento de deudas con empresas de servicios públicos.