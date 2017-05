Vecinos de Berisso esperan desde hace más de diez años que les entreguen sus casas

Promesas incumplidas de la gestión anterior e inacción del actual Gobierno nacional. Cuando la corrupción manda en la obra pública, lo padecen los vecinos, que llevan una década esperando por su hogar

Obras inconclusas fue lo que dejó el mal manejo de los planes federales de viviendas implementados por el kirchnerismo. Una de las situaciones más complicadas se vive en Berisso, donde los vecinos del barrio San José Obrero fueron y son víctimas del abandono del Estado, que prometió hace más de diez años entregarles su casa propia y todavía no lo hizo. Además, la circunstancia es aun más alarmante porque, cuando les prometieron el techo propio, las familias fueron trasladadas a casillas prefabricadas de cartón prensado que en la actualidad apenas se sostienen en pie.

En este contexto, a las promesas incumplidas por la anterior administración se suma la falta de intervención estatal del gobierno de Mauricio Macri, cuyos funcionarios no se han propuesto hasta el momento terminar las construcciones que se encuentran vandalizadas en algunos casos y, en otros, tomadas. Algunas de las casas fueron ocupadas por vecinos que se cansaron de esperar la entrega oficial, pero la gran mayoría fueron arrebatadas por personas a las que dichas viviendas no les correspondían.

En su momento, desde Nación se enviaron los fondos para la realización de las obras, pero ahora se espera una respuesta a los reclamos. Tal como ya denunció diario Hoy, Macri viene realizando un vaciamiento de programas oficiales de viviendas desde su asunción en 2015. Desde la Federación Argentina de Trabajadores de Vivienda (Fatrav), advirtieron que a través de la Resolución Ministerial 122/17 el Ejecutivo dejó sin efecto el Programa de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica II, el Programa Federal de Construcción de Viviendas-Techo Digno, y el Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos.

Funcionarios corruptos

El padecimiento de los vecinos de Berisso es, en primera instancia, el resultado de los negociados corruptos de la anterior gestión, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que condujo Julio Miguel de Vido entre los años 2003 y 2015, y del exsecretario de Obras Públicas, José López, quien pasó a la inmortalidad como el hombre de los bolsos.

Dichos funcionarios, investigados y procesados en causas de corrupción, deberían dar explicaciones sobre qué pasó con los fondos destinados a la construcción de las viviendas. Desde que la empresa licitadora se desligó de la obra por falta de pago, las casas continúan abandonadas y el recambio de autoridades mantiene a los vecinos sin soluciones, sin respuestas, sin esperanzas y sin un techo digno para vivir.

Sueños rotos: testimonios de los que aún perseveran

Brenda Olivi: “Hace poco vine a vivir acá con mi mamá, pero ella reside hace varios años. Supuestamente le tenían que dar una casa nueva, pero nunca se la dieron. El barrio nunca se terminó. Las casas que quedaron sin ocupar, porque les faltó terminación, fueron usurpadas. Los que están en las casillas quieren que se termine el barrio, como mamá, que tenía la casa en término, pero la metieron acá y al final nunca se la dieron. Estas casillas tienen problemas porque son cartón prensado. Mamá tiene parte de las paredes podridas por la lluvia. Se están viniendo abajo, ya hace varios años están así. Pedimos que terminen las casas”.

Patricia Noemí Sarsfield: “Teníamos una casa asignada, pero nunca se terminó ni se entregó. Usurparon las casas o fueron destrozadas, y con el cambio de Gobierno las autoridades no se presentaron en el barrio. Estas casillas tienen alrededor de 10 años y la mayoría están rotas, tienen problemas de cloacas, hay problemas en las calles, y con la electricidad también. Mi hija contrajo una bacteria en la mudanza y perdió dos bebés, porque imagínense, te mandan a una casa que no tiene ni cloacas. Me gustaría que Macri viera cómo estamos viviendo y nos diera la oportunidad de tener una casa digna para no seguir como animales”.

Juan Carlos Cardozzo: “Desde el año 2006 estamos encuestados y todavía no nos dieron la casa. Estas casillas están todas podridas, las tablas y los tirantes se están cayendo a pedazos. No se puede más así. Estamos esperando a ver qué dicen las autoridades, porque no­sotros fuimos a tomar las casas que nos corresponden y estaban todas rotas, por lo que las estamos haciendo de a poco, gastando dinero de nuestro bolsillo, con esfuerzo. Al Gobierno nacional le pediría que nos traiga una solución, porque no podemos vivir así. Estamos pasando frío y no tenemos agua, luz ni cloacas, nada. Que venga alguno a dar una solución”.

Osvaldo Blanco: “Fuimos a reclamar al nuevo gobierno este martes mismo, porque esto se está cayendo a pedazos. Hace tres meses a unos vecinos se les voló todo el techo por una tormenta. Hay gente infiltrada en las casas que nos habían prometido. Hace 10 años que estoy esperando la vivienda y hasta ahora está todo muerto. Es una vergüenza. Del Gobierno no vino nadie, ni han respondido a nuestros reclamos. Queremos que cada familia tenga un techo digno. Realmente estamos mal, estas viviendas no dan para más. Creo que somos todos argentinos y nos corresponde un pedazo de suelo”.

Reclaman la Banca 25 para denunciar estafas en viviendas sociales

El dirigente social de Tolosa Pablo Pérez se reunió con beneficiarios de las viviendas del Plan Federal de la localidad para pedir la Banca 25, la cual da la posibilidad a ciudadanos y organizaciones no gubernamentales de acercar sus reclamos al Concejo Deliberantes, con el fin de plantear la problemática. “De Vido, López y Fatala dejaron un tendal teñido de corrupción, pero este gobierno prometió en agosto de 2016 iniciar las obras para terminarlas y no pusieron un solo ladrillo”, manifestó el titular de la ONG Iniciativa Ciudadana.

Pérez inició la denuncia del faltante de viviendas en mayo de 2016 ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, actuación 4.157/16. “Queremos saber si desde el Ministerio del Interior giraron los fondos al municipio para reiniciar las obras. El subsecretario de Viviendas de Nación, Iván Kerr, debería dar algunas explicaciones que no dio. Estamos hablando de familias humildes a las que están estafando por partida doble. Si nos niegan la Banca 25 iremos a la Justicia”, expresó el dirigente.

Como informó este medio, en mayo de 2016 Pérez denunció un faltante de viviendas ante el defensor del Pueblo, e insólitamente desde el Ministerio del Interior Kerr respondió en una carta fechada en julio de 2016 que “las obras estaban finalizadas en un 100%”. En este sentido, el exconcejal aseguró que “aquí se robaron literalmente más de 400 viviendas, un SUM y una Unidad Sanitaria. No­sotros fuimos testigos de las promesas de De Vido, López y Fatala. Pero también la actual gestión prometió reiniciar las obras. En definitiva, se trata de un entramado político que parece que toca intereses que no distinguen partidos”.