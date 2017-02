Vecinos desesperados volvieron a manifestarse frente a Edelap

















Fueron hasta las oficinas de 5 y diagonal 80, que permanecían cerradas y custodiadas, pidiendo por el inmediato restablecimiento de la energía eléctrica. Continuaron los piquetes en distintos barrios de la ciudad. Fuertes críticas por la calidad del servicio

Ayer por la mañana, habitantes de distintos barrios de la ciudad protestaron frente a las puertas de Edelap tras cumplirse cuatro días completos sin suministro eléctrico. Los afectados se congregaron desde poco antes del mediodía en 5 y diagonal 80, acompañados por organizaciones políticas y sociales que se sumaron al pedido desesperado de los vecinos por el restablecimiento del servicio.

Las puertas de la empresa permanecían cerradas y custodiadas por personal policial, mientras el número de manifestantes se incrementó hasta las primeras horas de la tarde, sumándose al reclamo pacífico.

Movilización en Ringuelet

Por su parte, vecinos de Ringuelet se dirigieron hacia la delegación de 7 y 511, ya que explicaron que todavía siguen sin el servicio.

“No importa que a algunos les haya vuelto la luz, hay mucha gente de Ringuelet que aún continúa a oscuras”, explicaron en la convocatoria, en la cual pedían solidarizarse con los vecinos de la zona.

Crecen los cortes y el descontrol

Ayer se registraron numerosos cortes a lo largo del trazado y, sobre todo, en la periferia. Además de un corte de Ruta 2 a la altura del kilómetro 45, se realizaron varios piquetes en Melchor Romero, Olmos, City Bell y Arturo Seguí.

En Romero, la situación fue desesperante. Vecinos explicaron que la mayoría de las calles estaban cortadas, que los manifestantes pedían “peajes” para pasar y que rompían autos con palos y piedras.

En Arturo Seguí se registraron cortes a la altura de camino Belgrano y Arana. En las últimas horas de la tarde, se sumaron dos piquetes en City Bell, en camino Centenario y 476 y camino Belgrano y 426.

Reclamos en Defensoría Ciudadana

La titular de la Defensoría local, María Florencia Barcia, requirió en carácter de urgente a las empresas Edelap y ABSA que informen acerca del cronograma de reparación para el restablecimiento del servicio, en las localidades que aún se encuentran sin los servicios de luz y agua.

Además, solicitó informes de las tareas llevadas a cabo por dichas empresas desde el día del temporal hasta la fecha y también que expliquen el protocolo llevado a cabo ante contingencias similares.

Desde el organismo explicaron que el 54% de los reclamos correspondió a falta de luz (la mayoría en Los Hornos, Gonnet, City Bell y el Casco Urbano) el 21% a falta de agua, el 15% a árboles caídos y se computó un 11% con otros reclamos.

La Defensoría Ciudadana explicó que los llamados fueron canalizados a través de Defensa Civil, en su mayoría. A su vez, informó que la línea de comunicación con el organismo es 221-4270531.

“La indignación por falta de suministro nos iguala a todos”

El exdiputado provincial por la Coalición Cívica, Oscar Negrelli, expresó a este medio su visión sobre la situación en que se encuentran los vecinos de todo el partido ante la falta de luz, y se refirió a los piquetes que se desarrollan en los distintos barrios platenses.

En ese sentido, consideró que “al estar en manos de una empresa que brinda un servicio tan deficitario como Edelap, que durante muchos años no tuvo ningún tipo de control para que cumpliera en forma adecuada, se generan estas consecuencias”.

“En muchos años no hubo inversión. Con la excusa de las tarifas congeladas no se invirtió un solo peso, ni en el mantenimiento ni en la ampliación de la red. Así llegamos a una situación como la de hoy, donde se nos caen los postes, donde no se ha avanzado en el cableado subterráneo que es vital para evitar este tipo de cuestiones, mezclado con algunos piquetes en los que, sobre el legítimo reclamo e indignación de la gente, se montan los punteros que no veíamos desde hace tiempo”, manifestó el exlegislador, también subrayando la súbita aparición de políticos de viejas gestiones que no estuvieron presentes cuando se los necesitaba y hoy aprovechan la oportunidad.

En tanto, ante la gran diversidad de barrios donde se reiteran las protestas, sostuvo que “la indignación por la falta de suministro de agua nos iguala a todos”, y señaló que “lo que se está viviendo es que falta luz en los barrios más acomodados, en los de clase media y en los más pobres, en los centros comerciales y en las fábricas, sumándole el desastre que nos generó en el cinturón frutihortícola de la zona oeste”.

Hartazgo, peleas y situaciones peligrosas para evadir los piquetes

Por la tarde, en 44 y 179, los automovilistas hartos de la congestión provocada por un corte, decidieron traspasar la rambla divisoria de la avenida y hacer un tramo a contramano. Otros tantos optaron por manejar por la banquina, y fueron muchos los conductores que increparon a los manifestantes.

Finalmente intervinieron la Policía Federal y la Local, generándose momentos de tensión entre las fuerzas y los manifestantes. Luego los uniformados levantaron el piquete, apartando neumáticos encendidos y ramas.

No fueron pocos los que se apresuraron a pasar sobre las brasas, junto al fuego.

La autopista, de nuevo sin luz

Anoche, nuevamente, faltó luz en la Autopista La Plata-Buenos Aires. A las 21.45, la empresa concesionaria Aubasa advirtió conducir con precaución a los conductores “ante la falta de suministro eléctrico del km 37 al km 47”.

La voz de los perjudicados

Gisela Magri

“En Arturo Seguí estamos desde el domingo sin luz ni agua. Nos estamos organizando en asamblea permanente, pero todavía no tenemos ninguna respuesta. Esto viene de hace mucho tiempo, no es solo el temporal. En la periferia hay una desinversión absoluta y un olvido total. Nos arreglamos como podemos. Muchos tenemos hijos y es muy complicada la situación. Este Gobierno tiene un plan hambreador, sistemático y neoliberal. Pero con esto van a tener que ir para atrás. No pueden meter este tarifazo por este servicio”.

Gabriel Colauti

“No tuve cortes de luz en mi zona, pero me vengo a solidarizar con toda la gente que los está sufriendo. Estas cosas no pueden suceder. Hoy me llegó la factura de luz con más de un 100% de aumento. Voy a apuntar a la empresa porque son los responsables, pero también hay un Estado que lo permite”.

Constanza Trumper

“Desde el domingo pasado estamos sin energía en todo el oeste platense. Estamos sin luz, sin agua, y el viento se llevó techos de comedores que nosotros estamos sosteniendo. En las quintas también se perdió todo.

Estamos reclamando a Edelap que dé respuestas en relación al servicio, en un contexto en el que siguen aumentando las tarifas, pero que ante una situación de problemática no pueden dar ningún tipo de solución. En nuestras casas no podemos garantizar el cuidado de nuestros niños ni nuestro trabajo. No se puede vivir así. El Casco Urbano y la periferia tienen cuidados muy distintos. Somos olvidados y es muy necesario salir a denunciar y que nos den una respuesta con relación a este problema”.