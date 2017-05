Protestas en Villa Elisa y Ramos Mejía

Vecinos se movilizaron contra la inseguridad









Hartos de sufrir hechos delictivos, anoche los frentistas se manifestaron para pedir un freno a los robos y asesinatos. Frente a la comisaría Duodécima, cerca de un centenar de personas, entre ellas comerciantes, interpelaron a las autoridades policiales para que haya más prevención. Culpan al Gobierno nacional por la falta de recursos

Por la ausencia de una política de seguridad eficiente desde el Gobierno nacional, anoche se registraron distintas movilizaciones de vecinos tanto en Villa Elisa como en Ramos Mejía.

A nivel local, cerca de un centenar de personas se manifestaron frente a la comisaría de Villa Elisa para quejarse por los incrementos notorios de hechos delictivos, entre los que destacaron los robos en viviendas, comercios y los intentos de secuestros.

Los integrantes de la protesta fueron recibidos por el comisario y autoridades del distrito La Plata Norte, entre ellos su titular, Germán Rodríguez.

Desde la seccional les dijeron que solo tienen dos móviles propios, y que hay otros cinco que colaboran desde el Comando de Patrullas. Además, afirmaron que para patrullar por los barrios más alejados, como Arturo Seguí y La Cabaña, cuentan con ayuda de efectivos del Cuerpo de Caballería.

Sin embargo, esas explicaciones no calmaron a los frentistas como Cinthia, una mujer de 33 años que vive en el barrio Jardín, a quien hace dos semanas le desvalijaron la casa a las cinco de la tarde. Es comerciante y contó que a dos negocios linderos les robaron a mano armada. La vecina se mostró muy preocupada porque sabe que en cualquier momento le va a tocar a ella.

Walter, un herrero de 30 años que vive en el barrio La Cabaña, fue otro de los manifestantes. “Todos los días hay algún robo, en casas de familias, con o sin habitantes”, dijo. El hombre se mostró molesto por la falta de patrullaje y de presencia policial, lo que hace que haya más delincuencia.

La gente, sin embargo, nunca perdió la paciencia con los jefes policiales. Es que sabe que la falta de respuestas no es su responsabilidad. “Acá el problema real es que el Gobierno nacional no da los recursos necesarios a la Provincia. Los patrulleros se rompen y no hay plata para arreglarlos. Los policías tienen los chalecos antibalas vencidos y así es difícil combatir a los delincuentes”, señaló a este diario uno de los organizadores de la protesta.

“Vemos que hay una respuesta que no alcanza para solucionar nada de lo que en realidad los vecinos necesitamos. La inseguridad ha ido incrementándose y ha sido hasta ahora insatisfactoria la respuesta que hemos tenido. Nuestra idea es que tomen medidas concretas”, agregó Marcos, uno de los manifestantes.

Otro de los frentistas se ocupó de dar detalles del accionar de los delincuentes en los últimos días: “Tres encapuchados rompieron de un piedrazo un ventanal de un Centro de Diagnóstico por Imágenes, irrumpieron y asaltaron a los presentes. En la Avenida Arana asaltaron en los últimos días una dietética, un supermercado, una verdulería y una peluquería. Y a dos funcionarios le desvalijaron la casa en 25 y 422 y 423”.

Además, casi todos se quejaron de dos sujetos que se movilizan en una moto roja que no se cansan de protagonizar arrebatos a transeúntes.

“Te matan por nada”

Vecinos de Ramos Mejía protestaron anoche frente a la comisaría Segunda de La Matanza para exigir “mayor seguridad”, luego de que el último fin de semana un grupo de delincuentes asesinara a Mariano Martín Román, un joven de 39 años que volvía de festejar su cumpleaños.

Familiares y amigos de Román, y también de distintas víctimas que fueron asesinadas en los últimos meses por hechos de inseguridad, se concentraron frente a la seccional ubicada en Avenida de Mayo al 500.

Los frentistas aseguraron que en lo que va del año “murieron doce personas en robos”, y que en “2016 hubo 46 asesinatos en la zona”. “Estamos acá por Mariano y por todos los muertos. Queremos exigir que cada uno de los estratos del Gobierno haga su trabajo y que la Justicia esté presente”, enfatizó uno de los presentes. Aseguró en este marco que “las distintas fuerzas de seguridad no trabajan en conjunto” y que eso dificulta la prevención del delito.

En este sentido, también se expresó una mujer que manifestó que “en la zona te roban y te matan por nada”. “Soy una madre del dolor porque nos han matado a nuestros hijos por la inseguridad en Ramos Mejía. No podemos más. Son 12 muertos en cuatro meses”, recordó.