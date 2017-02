Caos en la ciudad

Vecinos volvieron a cortar las calles ante la falta de luz













Tras el temporal que azotó a la región, vecinos de diferentes zonas cumplían su cuarta jornada sin suministro eléctrico. La ausencia del servicio de Edelap continuó provocando problemas con el agua. Además, se denunciaron distintos episodios de inseguridad

La incertidumbre sobre el restablecimiento del servicio de la luz provocó, otra vez, la ira de vecinos de la región: en la jornada de ayer se registró una nueva ola de cortes en diferentes puntos neurálgicos de la zona. Las principales protestas se registraron en Villa Elvira, Melchor Romero, Los Hornos, Parque Sicardi, Gonnet, Lisandro Olmos y Villa Elisa.

Desde la mañana del miércoles, y hasta bien entrada la tarde, el tránsito fue caótico en toda la ciudad debido a distintos piquetes realizados en 7 y 90, 66 y 143, 7 y 610, 137 y 80, 7 y 640, calle Güemes y Camino Centenario (ambas manos), y en Camino General Belgrano y calle Arana, donde vecinos de Arturo Seguí también hicieron sentir su malestar ante esta situación desesperante.

Olmos, Abasto y Etcheverry concentraron su reclamo en 44 y 208. En torno a las medidas de fuerzas tomadas, Andrés García, uno de los manifestantes, explicó: “Ya no aguantamos más, estamos sin luz desde hace tres días y no hemos recibido ninguna respuesta de la empresa. Nos pensamos quedar acá hasta que nos clarifiquen el panorama. El corte es total y en las dos manos. Como viene todo, creo que se va a extender hasta tarde”.

La tensión social crece cada día y es entendible: en Melchor Romero, los vecinos aseguran que trabajadores de la empresa Edelap les explicaron que el servicio se restablecería recién dentro de 15 días.

Como una broma de mal gusto, a través de un comunicado, la empresa Edelap, aseguró que “resta normalizar el 5% del servicio originalmente afectado por el ciclón extratropical que azotó la región. Edelap ha reforzado sus dotaciones para llevar adelante tareas mayores en la jornada de hoy, en los últimos sectores donde se vio afectada su red de media tensión”.

Lejos de ese pequeño porcentaje al que el comunicado hace alusión, lo cierto es que basta con dar una vuelta por la ciudad para corroborar que siguen siendo miles las familias afectadas por los cortes de luz. En cada barrio hay una historia: el que no tuvo que tirar todo lo que tenía en la heladera, perdió medicamentos que necesitaban ser refrigerados; incluso infinidad de ancianos han quedado varados en sus hogares porque los ascensores no funcionan. También son incontables los casos en los que se denuncian pérdidas de artefactos eléctricos.

“En Parque Sicardi estamos entrando en una guerra entre vecinos. Los que siguen sin servicio cortaron los únicos dos accesos que tenemos al barrio. Por estos días, lamentablemente, no podemos volver a nuestros hogares”, explicó Alfonso, de Parque Sicardi.

Según el comunicado de Edelap, “los daños que provocó el ciclón extratropical que afectó a la región fueron superiores a los de la inundación del 2 de abril de 2013”. Explicaron que se estropeó más de la mitad de la red de media tensión de la empresa, involucrando aproximadamente 1.500km de redes, 70 alimentadores y 260 postes de gran porte.

Además, desde la empresa explicaron que durante el día de hoy concentrarán los trabajos “en los cortes zonales, el cordón frutihortícola y en interrupciones individuales”.

“Peajes”: el accionar de la delincuencia

Distintos vecinos denunciaron el accionar de delincuentes que, aprovechándose de la lentitud de respuestas de la empresa distribuidora de energía, se abocaron al crimen. Utilizando como excusa los piquetes, pedían “peajes” a los automovilistas, coaccionándolos de forma violenta. Los episodios más tensos se registraron en barrio Aeropuerto, Sicardi, Arturo Seguí y Villa Montoro (puntualmente en 7 y 94). Las actuaciones de la Policía Local, al mando del secretario de Seguridad y Justicia, Darío Ganduglia, brillaron por su ausencia.

“Soy vecina de Parque Sicardi. Como mucha gente, desde hace cuatro días estoy sin luz, y por ende sin agua. Desde hace dos tenemos cortes en las calles que van de 90 a 610 y de 13 a 122. Mucha de la gente que está ahí es totalmente agresiva. Te cobran “peaje” para dejarte pasar, y si no pagás te rompen el auto, sin importar si tenés criaturas en el interior. Te insultan y te amenazan con machetes y palos”. La mujer, que por razones de seguridad pidió que se reserve su identidad, agregó: “Llamamos a Edelap y nos dicen que el problema ya está solucionado, pero es falso. Hoy (por ayer) se cumple el cuarto día sin luz”.

Otro denunciante sumó su testimonio: “Los postes de luz de la calle 659, entre 18 y 23, están tirados desde el domingo, pero me contestaron que ellos ya los repararon. También se me complica venir a la ciudad, ya que están haciendo piquetes en todas las esquinas. Encima, muchos son delincuentes que te quieren cobrar “peaje” y robar. Lo peor es no poder llegar ni salir del hogar. Nos tienen de rehenes por todo el barrio Aeropuerto y Villa Montoro. No dejan una vía alternativa, cortan todas las calles aledañas también y quieren que paguemos para pasar”.

Además, numerosos taxistas -quienes también pidieron se reserve su identidad- explicaron que dejaron de realizar numerosos viajes a zonas como “7 y 90, o Los Hornos” porque de noche, esos lugares son “tierra de nadie”.

Operario al servicio de Edelap murió mientras trabajaba

En la tarde de ayer, mientras decenas de piquetes se sucedían en la región por la falta de luz, un operario que prestaba servicio para la empresa Edelap falleció en pleno trabajo.

Según pudo saber diario Hoy, Oscar Rodríguez Reyes, de unos 50 años, realizaba tareas de zanjeo y reparación de vereda en inmediaciones de Plaza Moreno.

Desde la distribuidora eléctrica informaron que la víctima “sufrió una descompensación, sus compañeros llamaron a la ambulancia, pero cuando llegó ya había fallecido”.

Además, los voceros de la compañía se empecinaron en aclarar que no era empleado de Edelap, al tiempo que reconocieron que trabajaba para la firma Pose, “que se encarga de hacer las veredas”. De esta manera, admitieron lo que nuestro medio publicó en ediciones pasadas: que terceriza, contrata y subcontrata empresas que no estarían dentro del convenio de la actividad.

“Si falta energía, falta agua”

La falta de energía complicó el funcionamiento de las bombas que suministran agua. Así, zonas como La Loma, Sicardi, barrio Aeropuerto, Villa Montoro, Gonnet, Villa Elvira, barrio UPCN y Etcheverry denunciaron la falta del servicio.

“Si falta energía, falta agua me explicaron desde Absa”, destacó a este medio Mariela Juárez, de La Loma (41 y 31). “Acá falta luz desde hace cuatro días”, concluyó, remarcando también que intenta encerrarse en su casa temprano por miedo a la inseguridad.