Venegas cuestionó la organización del acto de la CGT y aseguró que la izquierda "les ganó el escenario"

El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo "Momo" Venegas, culpó a la dirigencia de la CGT por los incidentes ocurridos en el cierre de la movilización contra el Gobierno y advirtió que el escenario fue "ganado" por la izquierda.

"Estoy con un sin sabor por lo que pasó ayer. En un documento de días anteriores detallamos lo que podía llegar a pasar", dijo Venegas y remarcó que "lo que pasó ayer fue ver a la izquierda como ganó el escenario, desbordó el acto y se quedó con el atril. Vimos cómo se lo llevaron como si fuera un trofeo".

El sindicalista necochense alineado al gobierno de Mauricio Macri dijo que "la CGT se equivoca cuando convoca a los partidos políticos y las organizaciones sociales porque cuando hay problemas los trabajadores van por si solos".

"La CGT es un mamarracho. Un secretario general dice una cosa y los otros otra. La CGT tiene que ser pluralista, no puede hacer política, y hay que respetar a todos", afirmó Venegas.

Criticó además al kichnerismo y lo acusó "de todo los males de la Argentina". "El kirchnerismo tomó el peronismo como emblema para hacer todas las cosas que se hicieron en el país. Estuve perseguido durante 10 años por el gobierno anterior. Se robaron más de 125 mil millones de dólares mientras fabricaban pobres", aseguró.

En su crítica al anterior gobierno, indicó que "la gente pobre que confiaba en el plan social se da cuenta que en los bolsones de (Julio) López estaba la comida de sus hijos".

"Estoy en el partido FE en el Frente Cambiemos y me voy a sacar todas las fotos que se necesiten con Macri porque la gente no quiere volver para atrás porque le ganamos a la corrupción".

Al ser consultado sobre las próximas elecciones legislativas, Venegas finalmente sostuvo que "al país no le sirve una oposición que rompa todo como pasó en la marcha de la CGT. No me quiero imaginar lo que sería un paro general no lo van a poder controlar. Hemos impugnado a esta CGT porque es un mamarracho".