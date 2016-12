Gobernación

Vidal, a su gabinete: “El año que viene van a trabajar el doble”





















La gobernadora reunió ayer a 500 funcionarios bonaerenses, entre integrantes de su equipo e intendentes, frente a los que destacó los resultados obtenidos en su primer año de gestión y adelantó un 2017 “de obras públicas”

Con el mismo tono apacible con el que la semana pasada les advirtió a ocho mil nuevos policías que quienes decidieran convivir con el delito estarían solos, la gobernadora María Eugenia Vidal recordó ayer ante 500 funcionarios públicos provinciales e intendentes bonaerenses que “hay dos caminos: ponerle el cuerpo o quedarse encerrado en el despacho. El segundo es el que no vamos a tomar”.

Fue durante el discurso de cierre de la última reunión de gabinete ampliado de 2016, en Casa de Gobierno, en la que la mandataria bonaerense hizo un repaso de los logros de su primer año de gestión y aseguró que 2017 será “el de la obra pública”.

“Hicimos las obras que en las ciudades se decía que no se iban a hacer nunca”, sostuvo Vidal, citando como ejemplo la llamada “Ruta del Cereal”, que une la Ruta Provincial 86 con la Nacional 33 comprometiendo a los municipios de Pehuajó, Daireaux, Trenque Lauquen y Guaminí, y que acumulaba años de reclamos. Mañana será inaugurada.

Como otro de los grandes resultados de su mandato, la gobernadora destacó el trabajo realizado en comedores escolares, donde se aumentaron las raciones y el tipo de comida. “Un título de una carta que me mandaron resume todo: albóndigas con tuco y bananas con dulce de leche”, le contó Vidal a su gabinete, y relató que en ese escrito una maestra le agradecía que los chicos hayan vuelto a comer bien en la escuela.

Hubo un espacio para el reordenamiento de las cuentas públicas. “Recuperamos más de cinco mil millones que estaban mal gastados en la Provincia”, afirmó.

Políticas y políticos

Como lo viene haciendo en los últimos meses, la mandataria bonaerense enarboló como otra de sus principales banderas la política llevada a cabo en materia de seguridad. Así, recordó que hace dos días llegaron cinco mil computadoras destinadas a las comisarías provinciales. “Desde 2006 no se compraban pc y ahora todas las dependencias tendrán su equipo con internet”, dijo, y se mostró orgullosa de haber podido “recuperar la capacitación desde distintas partes del mundo a la fuerza”, en referencia a los nueve meses de preparación que tuvo la camada de cadetes que se recibió la semana pasada, con contenidos pedagógicos en materia de Derechos Humanos y violencia de género, entre otros.

Destacó, además, la labor del ministro de Justicia Gustavo Ferrari, que “se animó a la primera reforma penitenciaria en 30 años”.

En rigor, hubo una mención a cada integrante de su gabinete, citándolo por el nombre de pila, y señalando algún aspecto de su gestión.

También pidió un aplauso especial para el ahora exsecretario legal y técnico Julio Conte Grand, que horas más tarde asumió su cargo como procurador de la Corte de la Provincia, lugar al que llegó propuesto por la mandataria. “Para mí es un orgullo que hoy jure”, sostuvo Vidal.

Puertas adentro

Trasladando una marca propia de Cambiemos, Vidal destacó el trabajo en equipo realizado por todo el gabinete provincial y agradeció el diálogo “con todos los intendentes de la Provincia, independientemente del color político”.

“Tuve un equipo que no se puso la camiseta, se la pegó”, alagó a sus funcionarios, para luego recordar algunos preceptos: “No creo que la política se haga de grandes anuncios, sino de pequeñas cosas todo el tiempo”. Y luego recordó que “hay que seguir empujando los expedientes para que las cosas pasen, porque lo que no está escrito no pasa”. Fiel a su estilo, la gobernadora cerró su discurso ante todo el gabinete con un contundente mensaje: “Descansen porque el año que viene van a trabajar el doble”.

Un párrafo para las paritarias

El discurso de Vidal tuvo un espacio para hablar sobre el histórico acuerdo salarial llevado adelante entre su gobierno y la mayoría de los sindicatos de trabajadores estatales bonaerenses, en el que se pactó un piso de aumentos del 4,5 por ciento cada tres meses, tomando como referencia una inflación del 18 por ciento anual, actualizable en caso de que suba el índice informado por el Indec.

“Si la inflación es más, vamos a pagar más”, recordó la gobernadora.

Imagen en ascenso

Entre los 500 asistentes que en la mañana de ayer poblaron el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Gobierno provincial, estaba el círculo de trabajo más íntimo de la gobernadora María Eugenia Vidal, pero también había funcionarios de segundas y terceras líneas e intendentes de distritos bonaerenses que no tienen acceso habitual a la mandataria. Quizás por eso, o por la fuerza que está tomando su imagen en el escenario político nacional, muchos se acercaron a pedirle una foto, conscientes de que el retrato junto a ella cotiza en alza.

La voz de los ministros

Hernán Lacunza

Ministro de Economía

El encargado de las finanzas provinciales se refirió al Presupuesto 2017, aprobado por la Legislatura bonaerense la semana pasada. Sostuvo que “la propuesta del Ejecutivo se enriqueció en el debate legislativo con el Fondo de Infraestructura para municipios. Así que tenemos una herramienta de gestión para 2017, con un presupuesto mejor que el del año que estamos terminando en virtud de que vamos a poder cristalizar las obras que ya están en marcha y agregar las nuevas”.

Leonardo Sarquís

Ministro de Agroindustria

“Hay muchas cosas que no se solucionan en once meses. Este año hay sectores de la agroindustria que han tenido dificultades, pero hemos tomado las medidas que pudimos tomar y creo que el balance termina siendo muy positivo”, sostuvo el titular de la cartera agropecuaria, quien enumeró que lograron poner en la agenda “producciones que no existían”, como “la miel, la avicultura, los porcinos, todo lo que tenga que ver con la horticultura”. Adelantó, además, que el mes que viene lanzarán el plan estratégico Hortalizas 2020.

Marcelo Villegas

Ministro de Trabajo

Luego de que Vidal destacara en su discurso las negociaciones llevadas adelante por Villegas en conflictos de pymes como Cresta Roja o Tecplata que “salvaron cientos de puestos de trabajo”, el funcionario reflexionó: “Tenemos una enorme responsabilidad en materia de cuidar el empleo, de ayudar a que los empresarios se animen a tomar gente, de tratar de colaborar cuando pasan por un mal momento. Con los recursos que nos ha dado la gobernadora, hemos logrado contener y mitigar efectos que podrían haber sido adversos”.

Santiago López Medrano

Ministro de Desarrollo Social

“Este ha sido un año de poner al día muchos de los programas”, describió el titular del área de Desarrollo Social sobre los primeros doce meses de gestión y ejemplificó: “Hoy tenemos stock para emergencias, hemos podido dar aumento en muchos programas, de los cuales tenemos al día los pagos; hemos puesto al ministerio nuevamente en carrera”. Además, recordó que “el servicio alimentario escolar ha sido un eje de nuestra gestión, con la mejora de los menúes escolares”, lo que, según López Medrano, “se va a reforzar en 2017”.

Gustavo Ferrari

Ministro de Justicia

“La reforma del Servicio Penitenciario es una de las tareas fundamentales del área de Justicia”, definió el titular del área argumentando que “ha posibilitado avanzar sobre lo que se puede cambiar en esta etapa”. Para Ferrari, “la decisión de que la educación y el trabajo en cárceles forman parte central de la reinserción de los internos nos va a permitir modificar una estadística que hoy dice que casi el 50 por ciento de las personas que están presas reinciden, es decir que hay un estrepitoso fracaso por parte del Estado”.