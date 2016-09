Vidal aseguró que el médico y el delincuente "son dos víctimas"

La gobernadora de Buenos Aires insistió en que tiene la decisión de "enfrentar a las mafias", pero aclaró que "va a llevar años revertir la situación".

La gobernadora María Eugenia Vidal afirmó que la provincia es uno de los lugares más difíciles del país, sostuvo que modificar la estructura llevará muchos años y opinó que tanto el médico cirujano de Loma Hermosa y el delincuente que murió al intentar asaltarlo "son dos víctimas".

"Cuando escuché al médico, tarde, pensé: acá hay dos víctimas. Primero, el delincuente, que murió. Pero también quien mató al agresor fue una víctima de la ausencia del Estado. Porque nadie tendría un arma en su casa si no se siente protegido. Nosotros tenemos que lograr desde la provincia que la gente no guarde en un cantero un arma", afirmó la gobernadora bonaerense en El juego limpio.

La mandataria provincial se refirió a la difícil tarea de enfrentar la inseguridad en una zona caliente, como el Conurbano bonaerense. "Hay lugares de allí donde el Estado no llegó nunca. Esta es una deuda que interpela. Hoy es nuestra responsabilidad", definió Vidal.

Para la gobernadora la deuda "es grande" y va a "llevar muchos años revertirla". "No solo es transferir plata a los hogares pobres, sino mejorar un sistema en el que está todo deteriorado: salud, agua, cloacas, educación", enumeró.

Acerca de la banda de las Maras Salvatrucha que fue desbaratada en La Matanza, pleno corazón bonaerense, Vidal dijo que no es cualquier grupo de delincuentes porque tenían "armas muy importantes". Además, fue clara con el mensaje que quiere llevar para enfrentar la situación: "Hay una decisión de enfrentar las mafias. Yo no quiero acompañar más a las familias de las víctimas".

Sobre las amenazas que recibió, Vidal dijo que ella no teme porque sabía donde se metía, pero que su familia "se preocupa y es natural". También dejó claro que sabe que las intimidaciones pueden provenir de diferentes lugar: "Abrimos varios frentes al mismo tiempo. Si uno no lo hace, no hay un plan b. La gente votó un cambio y vinimos a hacer eso. Las intimidaciones buscan que nos apartemos. Pero no lo vamos a hacer. Hay una batalla que no van a ganar: no voy a dejar de ir a la casa de nadie por las amenazas".