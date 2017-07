La cocina política // Elecciones 2017

Vidal: “Cada muerte en la calle en invierno duele y es inaceptable”

La mandataria provincial expresó su preocupación por las personas que viven en la vía pública. Además, sostuvo que continúa la lucha contra las mafias y dio su opinión respecto a la baja de la edad de imputabilidad

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y la diputada nacional Elisa Carrió compartieron ayer por la mañana una conferencia de prensa, después de recorrer un centro de tratamiento para chicos adictos y charlar con las madres que luchan contra el paco.

En este marco, la mandataria provincial sostuvo que “la atención de las personas en situación de calle es responsabilidad de los municipios, de hecho nosotros en la Ciudad de Buenos Aires trabajamos muchos años en este tema. Yo salía personalmente con todo mi equipo y todo el gabinete de trabajo a atender a las personas que vivían en la vía pública”.

Vidal planteó “es cierto que hay personas” que no viven bajo un techo, pero “no solo por pobres sino también por ser psiquiátricos, no se quieren ir y hay que hacer un trabajo de meses para convencerlos”.

“Cada muerte en la calle en invierno duele y es inaceptable, así como son inaceptables las afirmaciones del secretario de Salud de Mar del Plata, y espero una respuesta del intendente frente a lo que dijo”, sostuvo Vidal.

Lucha contra las mafias

“Enfrentamos un grupo de personas que han sido responsables y cómplices de un sistema mafioso”, afirmó Vidal, asegurando que “si había una Policía corrupta es porque hubo una política que la dejó corromperse”.

En este sentido, la mandataria destacó que en la Provincia existe un 40% de pobres “a los que no les alcanza que les den planes porque los mismos sirven para la supervivencia, no para la superación. Lo peor no es ser pobre, sino que te traten como pobre”.

Por otro lado, la gobernadora se refirió a los conflictos laborales del último tiempo, asegurando que “la Provincia está trabajando desde diciembre desde 2015 en todos los conflictos. Vamos a cuidar los puestos de trabajo”.

“Antes de definir el régimen penal juvenil, que es algo que tiene que hacer el Congreso, debe haber un trabajo previo del Estado”, dijo sobre la baja de la edad de imputabilidad, y agregó: “Un chico de ocho, nueve o diez años no puede elegir estar en la calle. No lo eligió, es la consecuencia del mundo adulto, de la familia y del Estado”. “Tanto el rol del Estado como el de la familia es proteger a los chicos para después no tener que ver qué hacer cuando están imputados en un homicidio”, concluyó.