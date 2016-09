Vidal, con reclamos a la Justicia por la impunidad tras la triple fuga

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal lamentó anoche que los penitenciarios que fueron apartados de la Fuerza por la fuga de los hermanos Lanatta todavía estén libres por la demora en el accionar judicial.

La mandataria dijo que “hay un trabajo de la Justicia que tiene que seguir”, en relación a los funcionarios que fueron apartados del Servicio Penitenciario y que ahora “están libres”, tras la fuga de Victor Schillaci, Martín y Cristian Lanatta, condenados por el Triple Crimen en General Rodríguez. En tanto, sobre las amenazas que recibió, Vidal reconoció que su familia está “preocupada”, aunque aclaró que “tomaron precauciones desde diciembre”.

La mandataria admitió que “la deuda social es enorme, pero empezamos un camino distinto. Queremos estar presentes”. Luego, agre­gó que “si podemos recuperar el Fondo del Conurbano, lograremos que el próximo gobernador tenga autonomía con respecto al Poder Ejecutivo Nacional”.

En relación la inseguridad en el distrito, Vidal ratificó la continuidad del jefe de la Policía bonaerense, Pablo Bressi, pero advirtió que si descubre al uniformado en la comisión de un delito, lo separará de su cargo.

Sobre el proyecto para dividir el partido de La Matanza que se presentó en la Legislatura bonaerense, la gobernadora confirmó que su gestión “analiza esa propuesta”.

Por último, Vidal observó que en la Provincia, “los médicos, policías y maestros ganan poco, tienen razón en reclamar. Hay un retraso salarial muy grande, pero no daremos aumentos que no podemos pagar. Tenemos que tener recursos. Además, debemos diferenciar a la gente que trabaja de la que no lo hace”, puntualizó.

En ese marco indicó que destinará más de 1.200 millones de pesos para remodelar hospitales, entre ellos el de Melchor Romero y el Sor María Ludovica.