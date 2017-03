La Gobernadora inauguró las sesiones ordinarias

Vidal contra el paro de los docentes: "El camino que eligieron no es el mejor"









La gobernadora inauguró esta tarde el período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense -por segunda vez en lo que va de su mandato-. En un año clave para el futuro del oficialismo, criticó el paro docente y resaltó los principales logros de gestión

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabeza en la Legislatura bonaerense la inauguración del período de sesiones ordinarias y, tal como lo viene informando este diario, no solo lleva adelante un repaso de su gestión, sino que también plantea algunos de los lineamientos generales de su plan de gobierno para este año.

Vidal resaltó al principio de su discurso a las principales leyes que fueron aprobadas durante su primer año de gestión: la Ley contra la Violencia Docente, la Ley de Modernización del Estado, la Emergencia Administrativa y Tecnológica, y la Ley que pone Fin a las Reelecciones Indefinidas. "Sé que muchos bonaerenses tuvieron un año difícil. Que todavía no vieron todos los resultados que esperamos. Que tuvieron que poner más el cuerpo y que a veces se hace duro", reconoció la gobernadora.

Además, agradeció a la oposición por "entender y acompañar el cambio" y "por estar dispuesta a dialogar y por marcarnos sus diferencias con madurez y respeto". "A cada intendente, por haber trabajado con nosotros y haber sumado su aporte", agregó. Por otro lado, le dio las gracias al presidente Mauricio Macri: "Quiero agradecerle a nuestro por haber confiado desde el primer momento y por el apoyo incondicional en cada una de las peleas que empezamos", aseguró la mandataria.

Por su parte, apuntó contra los últimos gobiernos peronistas en territorio bonaerense, al asegurar: "Sabemos que todavía falta para que podamos vivir en una provincia digna, curada de todas sus heridas. En un año no se puede resolver todo lo que no se hizo en los últimos 25 pero quiero que sepan que estamos avanzando, que estamos en el camino correcto, que estamos poniendo los cimientos", sostuvo.

Contra el paro docente

La mandataria fue clara al referirse al conflicto que mantiene con los gremios docentes d ela provincia, y rechazó las medidas de fuerza que anunciaron los sindicatos. "A los dirigentes gremiales les digo, con humildad y respeto, que el camino que eligieron hace unos días no es el mejor", dijo sobre los días de paro, y agregó: "No es fácil sostener un diálogo cuando la intencionalidad de algunos no es clara. Declararon un paro cuando todavía faltaban 10 días para el comienzo de clases. Fue una decisión arbitraria", sentenció.

"Este paro no ayuda en nada. El pasado ya nos demostró que los paros no nos llevan a un lugar mejor. Ni en el salario de los docentes ni en la educación de los alumnos", apuntó. "Y nos va minando la confianza y la posibilidad de trabajar, gremios y gobiernos juntos, cada vez más. En los últimos 10 años, la educación pública en la Provincia de Buenos Aires se privatizó de hecho", dijo la Gobernadora.

Un año electoral

La Gobernadora hizo hincapié en lo electoral, resaltando el año que se viene: “este año en particular, un año electoral, tenemos que seguir dando las peleas que hacen falta, cada uno desde su lugar. Yo, como ciudadana y como parte de Cambiemos voy a hacer todo lo posible para que el cambio avance. Y por eso voy a trabajar para que la gente nos siga acompañando con su voto”, lanzó Vidal.

Boleto Educativo Gratuito

Por su parte, resaltó la implementación del Boleto Educativo Gratuito, tomando como ejemplo el caso de La Plata: “Logramos la implementación del Boleto Educativo Gratuito, un reclamo histórico que por primera vez, gracias al trabajo de todos, tuvo respuesta. Este año vamos a extender la iniciativa a otras universidades replicando el modelo exitoso de la Universidad Nacional de La Plata para llegar cada vez a más estudiantes”, consideró.

La importancia de la obra pública

Respecto a la obra pública, la mandataria resaltó los avances más importantes en este año de gestión, y puso el ejemplo de la ruta del Cereal, después de 25 años. “Durante todo el año vamos a llevar adelante más de 1.000 obras en toda la Provincia y eso, va a generar más de 50 mil puestos de trabajo de calidad”, expresó.

Y agregó: “Estamos avanzando con las obras para prevenir inundaciones en zonas muy sensibles, como las del Arroyo Galíndez y el Aliviador Oeste del Arroyo del Rey, que nunca se habían empezado”.

La pelea por la seguridad

“La otra pelea es por la seguridad, el tema que más les preocupa a los vecinos y lo primero que me preguntan en cada casa. Por eso peleo contra las mafias”, aseguró. “Hicimos la primera Reforma Integral del Servicio Penitenciario desde la vuelta de la democracia”, resaltó.

Además, prometió que seguirán trabajando por alcanzar mayores niveles de seguridad: “Nos estamos modernizando para que los agentes estén donde tienen que estar. Porque más seguridad no es más Policía, es mejor Policía”, aclaró. Y agregó al respecto: “los estamos profesionalizando, reentrenando, mejorando su formación”.

Convocatoria a un "Diálogo social"

Por último, realizó un anuncio al respecto: "voy a convocar a las distintas fuerzas políticas, a la Justicia, al Poder Legislativo y a los Intendentes, a un diálogo social donde podamos fijar acuerdos y sostenerlos en el tiempo", en referencia a los niveles de delitos en la Provincia. "Todos los poderes del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, reunidos sin ningún tipo de especulación política ni mirada de corto plazo, vamos a poder trabajar juntos para encontrar un camino que podamos sostener", concluyó.