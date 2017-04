Buscan discutir presentismo y capacitación

Vidal convocó a los gremios docentes para el martes













Así lo anunció ayer la gobernadora en un acto desarrollado en Casa de Gobierno. Además, aseguró que apelará el fallo que obliga a la Provincia a devolver el dinero descontado durante los días de paro. Buscan discutir el presentismo y la capacitación de los educadores

En un acto realizado ayer en la Casa de Gobierno provincial para presentar la ampliación del Boleto Estudiantil Gratuito para estudiantes universitarios en suelo bonaerense (ver aparte), la gobernadora María Eugenia Vidal anunció la convocatoria a los gremios docentes para una nueva reunión paritaria, a realizarse el próximo martes.

Al momento de tomar la palabra, la mandataria destacó que “desde hace dos meses venimos teniendo diálogo con los sindicatos, diálogo en el que vamos a persistir hasta ponernos de acuerdo con todo el Frente Gremial para poder llegar a la mejor paritaria que la Provincia pueda pagar”.

En ese sentido, indicó que “tenemos prevista una convocatoria para el martes”, a la vez que resaltó la capacidad de consenso de su gobierno para mantener las conversaciones con los gremios, a pesar de las diferencias existentes. “Queremos seguir dialogando con los chicos en las aulas y en clase. Buscamos que el martes podamos seguir discutiendo esta agenda amplia que ellos proponen y allí estaremos para escuchar a los docentes”, subrayó Vidal.

Para graficar la situación por la que pasan las escuelas, la gobernadora dijo que “la educación pública no da para más; hay una privatización de hecho, cada vez más familias eligen la escuela privada y eso es responsabilidad de todos, de los que gobernaron y fueron dirigentes gremiales en los últimos diez años, que fue cuando comenzó a caerse la matrícula educativa pública”.

Apelación en marcha

La mandataria aprovechó la ocasión para señalar su posición sobre la decisión de una jueza de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo, que dispuso que no se realicen los descuentos en los salarios de los educadores que se adhirieron a las huelgas.

Vidal aseveró que “vamos a apelar el fallo en la Justicia. Hay antecedentes de la Cámara y del Tribunal Superior de la Provincia a favor de la posición del gobierno. Creemos que no se puede pagar por un trabajo que no fue realizado, lo que no quiere decir que los trabajadores tienen reconocido su derecho a huelga”.

Además, dejó traslucir que desde el Ejecutivo se hará una nueva propuesta salarial “superadora” a los gremios, pero la misma se realizará discutiendo puntos centrales para su gestión, como lo son el presentismo y la capacitación de los educadores. “Necesitamos discutir el presentismo, porque la Provincia destina muchos fondos a pagar suplencias que no son necesarias, y además por la forma en que afecta a nuestros chicos tener cuatro maestras distintas a lo largo de un año. También queremos discutir la capacitación do­cente a partir de los malos resultados del Operativo Asistiré, que nos preocupa y no nos conforma”, recalcó Vidal, dejando abierta la posibilidad de un pronto arreglo con los gremios docentes.

Extensión del Boleto Estudiantil para universitarios

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció ayer la implementación del Boleto Estudiantil a partir del martes próximo para alumnos de las universidades nacionales de Lanús, Avellaneda, Luján y Moreno; y a fin de año se ampliará a otras catorce casas de altos estudios.

La mandataria resaltó que este año se invertirán alrededor de 550 millones de pesos en este subsidio destinado a los pasajeros, quienes contarán con 45 viajes mensuales que la Provincia acreditará a la tarjeta SUBE, registrada a nombre de cada uno de los estudiantes.

Entre otras propiedades, el fondo no será acumulativo, deberá usarse dentro del mes y se tramitará a través del portal web de cada facultad. A diferencia de los alumnos de educación inicial, primaria y secundaria, que pueden utilizar los boletos de lunes a viernes, el beneficio para los estudiantes universitarios incluye además los días sábados y no hay límite diario de uso para los viajes.

Bullrich lamentó las “motivaciones políticas ocultas detrás” de algunos dirigentes sindicales

Presente en el acto de lanzamiento del Boleto Estudiantil Gratuito para estudiantes universitarios en suelo provincial, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, se refirió a la problemática entre los gremios docentes y el gobierno.

Al respecto, el funcionario nacional resaltó que “ya hubo paritarias a nivel nacional el año pasado y le dimos el 72% de aumento en el piso salarial a todos los docentes, que era el pedido central de los gremios ni bien asumimos el gobierno. No las vamos a volver a convocar, más allá de los pedidos gremiales”.

En ese sentido, Bullrich destacó: “Lamentamos mucho que siga un conflicto que se ha alargado en el tiempo, pero no lo buscamos no­sotros. Hay motivaciones políticas ocultas detrás, que impidieron por algún tiempo el normal desenvolvimiento de las clases”.

“La educación pasa por muchas dificultades, pero vamos por el camino correcto”

La jornada en Casa de Gobierno contó con la presencia del intendente de la localidad de Berisso, Jorge Nedela, quien se refirió a la realidad educativa en la Provincia. “La educación hoy pasa por muchas dificultades, como lo planteó la propia gobernadora. Dificultades que vienen de décadas de desinversión por parte del Estado de la Provincia”.

El jefe comunal berissense le dijo a diario Hoy que “lo que se está haciendo es trabajar para mejorar la educación, pero lógicamente que en un año y medio no se puede hacer lo que no se hizo en 25 años. Se inició un camino para recomponer el estado de la educación pública en suelo bonaerense”.

Por su parte, el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, le aseguró a nuestro medio que “el equipo de María Eugenia va en el camino seguro y de diálogo constante, que es nuestra base. Los problemas educativos tienen muchos años y no se pueden resolver de un día para el otro. Debemos seguir trabajando y ponernos de acuerdo por el bien de los chicos”.