Vidal: "Durante décadas hubo un sistema mafioso"

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que "durante décadas hubo un sistema mafioso donde eras parte o mirabas para otro lado" y reclamó que "el peronismo debe hacerse responsable". La mandataria realizó estas declaraciones durante una entrevista con Pamela David, en su nuevo programa de América TV.

La Gobernadora se refirió a los problemas que tiene la provincia y sostuvo "hay un tema de sistema más que de partidos" y por eso "no hay un solo período de gobierno responsable", aunque "el peronismo debe hacerse responsable por lo que le toca".

Por otra parte, la mandataria dijo que "no" piensa en llegar a la Casa Rosada y criticó al ex gobernador Daniel Scioli al cuestionar que "se condicionaba en sus decisiones y sus vínculos porque quería ser presidente". "No peleaba los fondos de la provincia, no peleaba las obras hidráulicas o hacía cosas a corto plazo", se quejó.

Consultada por las decisiones que tomó sobre la policía de la provincia, Vidal sostuvo que "no es fácil apartar a alguien de su cargo" pero ratificó que "va a llegar un día en que la policía va a ser confiable".