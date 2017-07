Acuerdo con los docentes

Vidal: “Esta paritaria no es el resultado de los paros"





En una conferencia de prensa junto a sus ministros, la mandataria bonaerense manifestó la satisfacción por haber llegado un acuerdo con los gremios docentes, y felicitó a su equipo de trabajo

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, oficializó y celebró hoy el reciente acuerdo alcanzado con los gremios docentes bonaerenses, tras largos meses de negociación. “Esta paritaria no es el resultado de los paros, se logró dialogando y con los chicos en las aulas, y eso es un avance enorme”, consideró.

Ver además: Gremios docentes aceptaron la propuesta salarial

En una conferencia de prensa junto a sus ministros de Economía, Hernán Lacunza, de Trabajo, Marcelo Villegas, y de Educación, Alejandro Finocchiaro, la mandataria consideró que la paritaria “marcó un punto de inflexión en la manera en que nos involucramos con la educación publica”. "También queremos rescatar en esta paritaria el valor de no haber especulado", manifestó.

“Ahora podemos decirle a todos los ciudadanos de la provincia que el acuerdo paritario define un aumento del 21,1 anual o lo que defina el Indec, de la misma manera que lo definimos para el resto de los trabajadores”, resaltó Vidal, y agregó que hicimos un reconocimiento para el año 2016 de 2,5%”.

Según detalló, el salario promedio de un maestro subirá de 19.200 pesos a 23.352 pesos mientras que el de uno sin antigüedad pasará de 9.800 pesos a 12.151 pesos. Vidal agradeció especialmente a su ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, que próximamente llegará al gabinete nacional de Mauricio Macri.

"Sabemos que los docentes merecen ganar más, lo dijimos al principio pero también dijimos que no íbamos a prometer nada que no pudiéramos pagar", sostuvo, e indicó que "nuestra prioridad fue que los docentes no perdieran poder adquisitivo con la inflación".

Por último, reconoció a los docentes que durante la negociación dieron clases: "Gracias por priorizar a los alumnos". "Quiero decirles a las familias que este es un camino que recién empieza. Seguiremos trabajando por mejores escuelas", dijo además, en un mensaje dirigido a todos los bonaerenses.