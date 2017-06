Vidal: “La gente siente que empezamos a cumplir”

Luego de supervisar tareas de urbanización en un barrio de Tres de Febrero, junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la gobernadora María Eugenia Vidal afirmó ayer que “la gente siente que empezamos a cumplir” y que los anuncios de obras “no eran solo una promesa”.

La mandataria bonaerense supervisó las obras destinadas a mejorar los servicios de cloacas, alumbrado público, asfaltado de calles y embaldosado de veredas, entre otras tareas que beneficiarán a unas 7.300 familias del barrio Derqui y del conocido popularmente como Fuerte Apache.

“Hay muchos lugares de la Provincia donde esto está pasando: vuelven el asfalto, la iluminación, los espacios públicos cuidados para todos, los lugares para los chicos y los adolescentes, que no estén en las calles”, sostuvo Vidal, y agregó: “Cuando veo las máquinas trabajando, me pongo contenta. La gente siente que empezamos a cumplir, que no era solamente una promesa”.