Vidal: "Las amenazas provienen de un sector minoritario antidemocrático"

La gobernadora bonaerense afirmó que las amenazas que recibió "tienen que ver con un sector minoritario que ha demostrado ser antidemocrático, que no aceptan los resultados de la elección" del año pasado, pero prefirió no identificarlos taxativamente porque sostuvo que "es algo que va a tener que definir la justicia".



En otro orden, Vidal aseveró que en el plano social de la provincia hay "un poco menos" de demanda social respecto de los primeros meses del año y dijo que la situación es abordada por su gestión con una serie de asistencias y estando presentes en cada lugar "sin punteros ni colectivos, yendo contra el clientelismo".



Respecto de la seguridad ciudadana, la gobernadora enfatizó que el gobierno provincial viene "peleando contra el delito todos los días", pero remarcó que "va a llevar bastante tiempo conseguir que la gente empiece a sentirse más segura".



Respondió "no lo diría así" cuando se le consultó si podía darse por cerrado el "capítulo (Pablo) Bressi", en alusión a la denuncia sobre presuntos vínculos del jefe policial bonaerense con el narcotráfico, que hizo públicas la diputada nacional del espacio Cambiemos Elisa Carrió.



"Yo diría que todos los funcionarios que están a mi lado saben, desde el que está hace años conmigo o el que conocí el 10 de diciembre, como es el caso de Bressi, que si yo tengo elementos fundados de que están conviviendo con el delito se van al día siguiente", indicó.



Agregó que además piensa "impulsar que la Justicia actúe", porque señaló que su gestión bien puede "separar a un funcionario pero después hay una tarea judicial".



Sobre las iniciativas tendientes a que el municipio de La Matanza sea dividido, Vidal subrayó que "no es un tema para afirmaciones livianas" y agregó que pidió a sus integrantes del equipo de gobierno que realicen "un estudio en profundidas que analice lo económico, lo productivo y lo social" para evaluar la factibilidad.



Anticipó en el plano económico parfa 2017 volverá a pedir autorización para sumar deuda y precisó que no repetirá una demanda de 40 mil millones porque "no se replica igual" y dijo que "este mes" prfesentará los números para que seas considerados.



Requerida cuál es su principal preocupación, la seguridad o la economía, la mandataria dijo que "las dos" áreas por igual.



"Seguridad porque es la prioridad de cada vecino desde hace muchos años. Sé que es un problema que no va a resolverse de un día para el otro ni se lo voy a prometer a la gente. Y la economía porque define todo lo demás: lo que podés y no podés hacer. A mí me importa que cada peso que podamos mejorar en el gasto vaya a obras", expresó.



Al ampliar la mirada social y la demanda actual de necesidades, recalcó la presencia del Estado en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y enumeró algunos de los tópicos en los que su gobierno está haciendo eje.



"Hemos ampliado la ayuda social. Desde el aumento de la AUH en cobertura y en monto, la devolución del IVA, la reparación histórica a los jubilados, el aumento del seguro de desempleo. Y la provincia aumentó un 50% el monto de programas sociales, duplicó los fondos para comedores y medicamentos", detalló.



Vidal calificó a la amenazas la seriedad de las amenazas que recibió como "algunas no, otras sí" y entre las de mayor consideraión ubicó la intrusión en su despacho de la Casa de Gobierno en La Plata y la experimentada en la casa por su ministro de Gobierno, Federico Salvai.



"O la agresión de Mar del Plata. También creo que tienen que ver con un sector muy minoritario que ha demostrado ser antidemocrático en estos ocho meses. Que no aceptan los resultados de la elección", remarcó.



"Usted dijo que la gestión anterior miró para otro lado o fue cómplice del narcotráfico. ¿Por qué puso frente a la policía a Pablo Bressi, jefe de drogas de la gestión anterior?" se le preguntó.



"Creo que el problema del narcotráfico es mucho más que del jefe de narcóticos de la policía. Para empezar, tenían un gobierno nacional y provincial que les decían que la Argentina era un país de tránsito, no de producción y consumo. Se negaba el problema. Que se combata el narcotráfico es una decisión política, no de jefe de un área de la Bonaerense", respondió.



Atribuyó algunas de las acciones intimidatorias a que su gobierno adoptó "muchas decisiones que sabíamos que le iban a quitar el negocio a alguien: en la policía, las cárceles, el juego, el IOMA, en distintos ministerios. Eso, al final del día, es plata que alguien no se llevó. También hay muchos que van a perder negocios que todavía tienen y sienten que con la intimidación vamos a volver atrás. No lo haremos".



Destacó la relación política y personal que tiene con Carrió y dijo que la legisladora tiene la "obligación" de acecarle "toda la información" que tenga, en alusión al caso Bressi, y aseguró que no se siente "presionada" por el hecho de que estos contenidos que afectan la imagen del jefe policial tomen estado público.



En el orden nacional, ante una puntual consulta, Vidal señaló que con el presidente Mauricio Macri no creen "en la construcción de un relato: el relato no funciona" y añadió que "ni la Argentina ni la provincia pueden soportar más improvisaciones ni atajos".



"El Presidente sabía que decir la verdad sobre la energía -que no tenemos, que gastamos todo lo que producimos y que importamos hasta de Qatar- iba a generar un costo para todos, para el Gobierno y la gente. Pero eligió el camino que está bien.

Hoy alguien que quiere venir a poner una fábrica y generar trabajo no tiene ni gas ni electricidad suficientes para invertir. Hoy, las familias tienen cortes de luz. Nosotros tuvimos cortes en invierno y vamos a tener un verano complicado producto de muchos años de desinversión", se explayó.



Afirmó que "empieza a haber señales de recuperación" en el país y apuntó que "desde el 10 de diciembre hacia acá, más de 40 empresas decidieron invertir en Buenos Aires: US$ 3000 millones y miles de puestos de trabajo".



"Todas las semanas voy con el Presidente a inaugurar una nueva planta, la ampliación de una fábrica. En el interior, el campo ya se despertó y el año que viene vamos a tener un 25% más de superficie sembrada en maíz, trigo y girasol. Por eso es tan importante la energía", indicó.



Dijo que "falta un año para la elección" como para tener que definirse por una alternativa entre Carrió y Margarita Stolbizer - en respuesta a una pregunta - y señaló que "las dos son mujeres que respeto".



Respecto del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, destacó que comparten la "vocación de dialogar y acompañar las buenas iniciativas que ellos presentan; y de parte del FR, contribuir con seriedad a la gobernabilidad y marcar lo que está mal".