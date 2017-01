Vidal: "Me propuse como gobernadora no trabajar para ser presidenta"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó que al asumir el mando de la provincia se propuso "no trabajar para ser presidenta" en 2019 y al analizar las perspectivas para las elecciones legislativas de octubre señaló que "está claro que la decisión es seguir con el cambio o volver al pasado".

Asimismo, ante las críticas que recibió por vacacionar en México cuando se inundó el norte bonaerense, aclaró que "en este caso como en otras emergencias que tuvimos este año, el gobierno de la Provincia estuvo en el lugar con el gobierno nacional y municipal, trabajando como tenía que hacerlo".

"En lo personal el 2016 fue un año difícil y de muchos cambios en la familia. Necesitábamos mis hijos y yo esos seis días de descanso juntos", explicó en una entrevista.

Tras un año de gestión en la provincia, Vidal sostuvo que "la política se trata mucho de correr siempre hacia adelante, de ver cuál es el próximo objetivo".

"No digo que esté mal, pero yo me propuse como gobernadora no trabajar para ser presidenta. Es bueno para la Provincia y para mí, porque no me pone en ese lugar de candidata, ni me condiciona", reveló la mandataria macrista.

Además, observó que "ahí el ego te empieza a jugar mucho. ¿Las encuestas? Siempre a los políticos nos pone contentos que nos vaya bien en las encuestas, pero el cargo, más que la encuesta, me genera gran responsabilidad... Me quita mucho el sueño".

Vidal señaló que su experiencia en la gobernación "fue uno de los años más intensos de mi vida. Por supuesto, fue difícil como lo fue para todos los argentinos y también para los que viven en la Provincia pero al mismo tiempo sentí que todos, incluyéndome, pudimos sostener la esperanza".

"El poder es un lugar al que hay que aprender a respetar y en el que hay que tener cuidado", añadió y dijo haber entendido que "algo que funcionó de una determinada manera durante casi 28 ó 29 años no va a cambiar de un día para el otro. Que hay reformas y procesos que van a ser profundos. Algo que, para alguien como yo, muy exigente conmigo y mi equipo, costó y mucho".

Respecto de las perspectivas electorales para este año, dijo que "es muy temprano para preguntarle a la gente a quién va a votar. Tiene preocupaciones más urgentes y yo también".

"Todavía no hay candidatos definidos pero sí está claro que la decisión es seguir con el cambio o volver al pasado", acotó.

