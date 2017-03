En Saladillo, se refirió al conflicto docente

Vidal: “No consideramos no ir a trabajar”





Sin hacer una referencia directa, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires cuestionó ayer la actitud de algunos gremios docentes que vienen utilizando el paro como principal metodología de protesta, en el marco de la negociación paritaria del sector educativo

El Presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal encabezaron ayer en Saladillo un acto para poner en marcha la planta Cicaré, de fabricación de helicópteros livianos.

La mandataria de la Provincia de Buenos Aires destacó a los trabajadores de la fábrica Cicaré como un ejemplo de “la Argentina que queremos ser, representada en una inmensa mayoría que no bajamos los brazos, para quienes nunca es una opción darnos por vencidos”.

“Somos los que trabajamos silenciosamente sin considerar la posibilidad de no ir a trabajar, aunque haya sido un día duro, aunque las condiciones no sean las mejores, aunque las cosas no siempre nos salgan”, dijo Vidal en una clara crítica a los docentes que adoptaron el paro como medida de protesta.

La gobernadora, además, propuso “seguir el ejemplo de Pirincho”, en referencia a Augusto Cicaré, de 79 años, dueño de la empresa especializada en desarrollo y producción de helicópteros, que recibió créditos oficiales para duplicar la construcción de ese tipo de vehículos.

“Me gusta estar acá porque tanto al Presidente como a mí nos agrada cumplir con la palabra. La palabra tiene un valor importante para nosotros, y el Presidente había dado su palabra de impulsar y hacer crecer Cicaré”, manifestó.

Apoyo nacional

En ese marco, Vidal recibió un fuerte respaldo de Mauricio Macri, quien demostró admiración hacia la mandataria, “por todas las batallas que da”, en lo que fue interpretado como una ineludible referencia a las negociaciones que afronta la jefa de Estado provincial con los gremios del sector educativo.

“A Eugenia cada día la quiero y la admiro más por todas las batallas que da, porque cada batalla que ella da, la da por cada uno de los bonaerenses (sic)”, destacó el Presidente en su mensaje, respaldando la postura de Vidal ante el conflicto docente.

En la misma línea, Macri se quejó de aquellos que “no creen en la sociedad que estamos construyendo” y que “generan pozos y trampas que hay que ir esquivando”.

Las declaraciones de ambos mandatarios se dieron en el marco del inicio de una semana que volverá a tener al conflicto docente como uno de los temas centrales, mientras continúan las negociaciones entre los funcionarios del gobierno y los representantes sindicales.

Vuelo de bautismo

El acto en Saladillo implicó la colocación de la piedra fundacional de la empresa Cicaré, especializada en el desarrollo y producción de helicópteros livianos y simuladores de vuelo, con capacidad para producir 24 unidades por año.

La firma realizó un convenio con la empresa pública China DEA General Aviation para la distribución de helicópteros en el sudeste asiático y Estados Unidos, lo que implica la entrega de 248 helicópteros en los próximos cinco años. Además, muchas partes que hoy tienen que importarse van a comenzar a producirse allí.