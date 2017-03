En Saladillo, se refirió al conflicto docente

Vidal: "No consideramos no ir a trabajar aunque las condiciones no sean las mejores"

En un acto en Saladillo, donde Mauricio Macri avaló su gestión, María Eugenia Vidal hizo una crítica velada a los docentes en medio de un nuevo día sin clases en la provincia de Buenos Aires.

La gobernadora bonaerense aseguró esta mañana que hay muchos argentinos que no consideran "la posibilidad de no ir a trabajar, aunque las condiciones no sean las mejores o las cosas no salgan".

La gobernadora, en ese sentido, propuso "seguir el ejemplo de Pirincho“, en referencia a Augusto Cicaré, de 79 años, dueño de la empresa especializada en desarrollo y producción de helicópteros livianos, que recibió créditos oficiales para duplicar la construcción de ese tipo de vehículos.