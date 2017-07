Vidal: “No creemos que la inseguridad se combata con maquillaje”









La gobernadora presentó un sistema electrónico que facilitará el trámite para realizar denuncias, ya que no habrá necesidad de ir a una comisaría. Aseguró que servirá para prevenir el narcotráfico y resaltó que “las estadísticas del delito van a crecer”, ya que habrá un registro más real del mismo

La inseguridad continúa siendo uno de los problemas centrales para los bonaerenses. Conscientes de que la situación preocupa y mucho a la sociedad, desde el gobierno provincial se lanzó ayer el programa Seguridad Provincia. Así, mediante una aplicación para celulares, tablets o computadoras, los ciudadanos podrán denunciar los delitos sin la necesidad de acudir a una comisaría.

En el marco de su presentación, la gobernadora María Eugenia Vidal aprovechó para hacer un análisis de su gestión en materia de seguridad. De este modo, recalcó como clave el tema de brindarle “claridad” a los vecinos, al aseverar que “a partir de ahora las comisarías no tienen más el control de las denuncias y este es un cambio muy profundo en la transparencia”.

Para la mandataria, ella participa de un gobierno “donde no creemos que la inseguridad se combate con maquillaje, sino con acción directa en los puntos críticos. Debemos trabajar día a día para acelerar los pasos que conduzcan a tener una Provincia más segura y que posibilite poder cubrir las exigencias de la gente”.

Rapidez procesal

Vidal, que se presentó al acto acompañada por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y por el procurador general de la Suprema Corte provincial, Julio Conte Grand, indicó que “sabemos que hay una cifra de delitos que no se denuncian y queremos que sean contabilizados. No queremos tapar la realidad, porque la inseguridad no es una sensación”.

La gobernadora recalcó que “ha habido un quiebre en el vínculo entre los ciudadanos y la Policía que hace que no se denuncien los delitos.

Nuestra intención es que los vecinos lo hagan, y de esa manera las estadísticas del delito van a crecer, porque será más fácil denunciar, pero se podrá conocer dónde se concentran los hechos delictivos”.

Además, la gobernadora dijo que “con este nuevo sistema, por ejemplo en casos de narcotráfico y de corrupción policial, los vecinos podrán hacer la denuncia desde su casa y eso es una manera de cuidarlos, ya que lo podrán hacer anónimamente, sin necesidad de ratificar la denuncia ante sede judicial”.

“Muchas de las irregularidades que detectamos tenían que ver no solo con no tomar las denuncias, sino que, aun habiéndolas tomado, no llegaban a las fiscalías para ser investigadas en casos de encubrimiento y corrupción policial”, subrayó Vidal.

Innovación contra el delito

Presente en el lanzamiento del programa que busca acelerar la presentación de denuncias en suelo provincial, el titular de la cartera de Seguridad, Cristian Ritondo, resaltó que “nuestra idea es trasparentar las estadísticas y trabajar en conjunto con la Procuración con la confección de un mapa de delitos para combatir de manera planificada el tipo de robo que deberemos enfrentar”.

Ritondo aseguró que “se trata de una innovación en el sistema de denuncias en la Provincia de Buenos Aires. La denuncia online ya no requiere la presencia del denunciante en la comisaría. Además, en las 500 instalaciones policiales se renovó todo el parque informático y ahora cuentan con servicio de internet”.

Por su parte, el procurador general, Julio Conte Grand, indicó que “ahora mejorará la relación con la sociedad y habrá más confianza, porque con el sistema de denuncias online será transparentada tanto nuestra actividad como la de las fuerzas que integran al Ministerio de Seguridad”.