Vidal no descarta la posibilidad de su reelección

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, no descartó esta noche buscar la reelección en la Provincia, aunque aclaró que antes verá si se "aprueba" a sí misma en la primera gestión, antes de tomar una decisión.

La mandataria provincial resaltó que Cambiemos asumió "tres gobiernos, nos acomodamos y empezamos a dar peleas y recibir patadas" y agregó: "Yo estaba lista para recibir patadas, fue un año difícil, vivo en una base militar, con medidas de seguridad que no son naturales".

Consultada por la posibilidad de ir por la reelección en la Provincia, Vidal, aunque no lo descartó, expresó: "Me gustaría en tres años ver si me apruebo a mí misma. No pienso en cuatro años más en la provincia si no tengo nada para ofrecerle".

Luego, respecto de los resultados obtenidos hasta ahora por el gobierno, sostuvo: "Hay que discutir si queremos volver a un sistema de receta mágica, o si de verdad queremos construir un futuro sólido, ahora empezamos a ver los primeros resultados", explicó en diálogo con América TV

Con respecto a Correo Argentina y Los Macri

Asimismo, la gobernadora defendió hoy al acuerdo alcanzado entre el gobierno y el Correo Argentino, perteneciente a la familia Macri, para el pago de una millonaria deuda y advirtió que el kirchnerismo "no quiso o no pudo administrar esa negociación".

El tema "lo va a definir un juez porque es una quiebra", destacó, y recordó: "cuando uno lo mira, el origen de la deuda" de esa empresa, de "casi 300 millones va a pagar 600 millones", manifestó.

En declaraciones al canal América TV, sostuvo que "una fiscal opinó, un juez lo va a definir, la Oficina Anticorrupción está definiendo" una postura en el tema, remarcó, por lo que "todo parece encaminado a que la Justicia" se exprese al respecto.

Además, destacó, entre el 2003 y el 2015, cuando gobernó el kirchnerismo, "no pagó nadie nada" de las deudas que muchas empresas tenían con el Estado, incluido el Correo.

"Porque el kirchnerismo no quiso o no pudo administrar esa negociación" y cuando Franco Macri era el propietario del Correo, que luego pasó a sus familiares, "no le reclamó la deuda", sostuvo.

En cambio, "en seis meses, un año, nuestro gobierno, no solo con el Correo Argentino, sino con más de 600 empresas que deben al Estado, inició la recuperación de las deudas", señaló.