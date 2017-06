Vidal: “Por supuesto que me voy a involucrar en el armado electoral”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dio ayer una definición importante de cara a las elecciones legislativas. Consultada sobre el compromiso que asumirá en la definición de las listas, afirmó: “Me voy a involucrar en el armado electoral”.

En declaraciones realizadas en Bahía Blanca, la mandataria provincial señaló que en los comicios de octubre “se va a discutir la Argentina que queremos para los próximos años”. En este contexto, adelantó: “Por supuesto que me voy a involucrar en el armado electoral, voy a participar en lo que hace a la Provincia de Buenos Aires, somos un equipo y eso es lo que le vamos a ofrecer a la gente”.

“Somos un equipo de gente honesta que vino a hacer cosas que no se hicieron antes. No somos cómplices de ninguna mafia”, disparó, y sostuvo que “el sistema que gobernó la Provincia de Buenos Aires durante los últimos 25 años no da para más”.

En la misma línea, indicó que “el parche, la improvisación, la medida de corto plazo se paga cara no solo en lo económico, sino también en la vida de la gente” y por eso “estamos dispuestos a recorrer el camino difícil por primera vez, a dejar de lado el atajo, a ir por la ruta principal”.

Paritaria con los chicos en el aula

También aprovechó la oportunidad para brindar un mensaje hacia los docentes. En este aspecto resaltó que las reuniones con los representantes de los gremios “se dan con los chicos en las aulas, que es lo que queríamos desde un principio”.

Además resaltó que los maestros y profesores ya están cobrando parte del incremento salarial. “Por tercer mes consecutivo hemos pagado a cuenta de futuros aumentos, por eso no es cierto que hoy los docentes estén cobrando el sueldo de diciembre”, afirmó Vidal.

Por último, aseguró: “No voy a imponer una paritaria por decreto, voy a seguir convocando al diálogo”.