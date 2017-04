Vidal prometió que luchará contra la corrupción hasta el último día de su mandato

Anunció la creación de la Oficina de Fortalecimiento Institucional

La gobernadora María Eugenia Vidal anunció la creación de la Oficina de Fortalecimiento Institucional y prometió que luchará contra la corrupción en la provincia de Buenos Aires "hasta el último día" de su mandato.

En un acto realizado en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Gobierno provincial, junto con el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari y Luis Ferella, que estará a cargo del nuevo organismo, se lamentó el Estado bonaerense "convivió con la mafia durante muchos años" y advirtió que combatirla "no es una tarea de un día, es una tarea de todos los días".

”A los vecinos de la Provincia les digo que ésta es una pelea que no se agota en una denuncia de corrupción espectacular, una purga de la policía o el sistema penitenciario. Acá se trata de dar la pelea todos los días, muchas veces en silencio, con muchas medidas que vayan corrigiendo un Estado que convivió con las mafias, que miró para otro lado, que no las combatió durante mucho tiempo. No es una tarea de un día sino de muchos días, que voy a llevar adelante hasta el último día de mi mandato", prosiguió.

La mandataria precisó que la creación de este organismo "se suma a una nueva etapa que esta viviendo la Provincia donde uno de los ejes de nuestro gobierno -subrayó- es la transparencia".

"Cuando hay corrupción en el gobierno hay mucho más que un delito hay recursos de nuestros vecinos que se va a otro lado", enfatizó.

La gobernadora subrayó que "todavía convivimos con hechos de corrupción y queremos tener una política clara contra esas prácticas".

En cuanto a su funcionamiento, puntualizó que la OFI "tendrá dos objetivos: uno de prevención, recorriendo cada oficina del Estado y otro que tiene que ver con el control y denuncia de las irregularidades a través de la Asesoría General de Gobierno y de la Fiscalía de Estado". La Oficina de Fortalecimiento Institucional estará a cargo de Ferella, abogado especializado en controles y auditorías.

El ministro de Justicia bonaerense adelantó que el fin del nuevo ente "es el de tratar de lograr mejores prácticas, buenas conductas, modificaciones de procedimientos y transparencia y con la decisión de trabajar contra la corrupción".

Ferrari reveló que "desde la cero hora de hoy hemos habilitado un canal de denuncias anónimas a través de una página web para canalizarlas".

El funcionario detalló que tras un "análisis" minucioso, "si hay presunción de un delito o falta grave, las denuncia serán derivadas a la Asesoría General de Gobierno para que dictamine, y luego a la Fiscalía de Estado, que formulará la denuncia en el ámbito de la Justicia".

A su turno, Ferella aseveró que "vamos a trabajar hasta el último día pensando en que se puede lograr una mayor transparencia, una total integridad que es a lo que apuntamos en todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires".