Vidal se refirió a las salidas de Melazo y Novo

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal dijo hoy sentirse "cuidada" por los miembros de su custodia pero reconoció que "sí" le puede "pasar algo" por los "intereses" que enfrenta en su gestión al frente del mayor distrito del país.

No obstante, dijo que se siente "cuidada" y recalcó que tomó una "decisión y es que no voy a negociar mi cercanía con la gente, para garantizarme que nada me suceda, tendría que someterme a un distanciamiento al que no estoy dispuesta", dijo.

Vidal anunció hoy un sistema de denuncias a través de una aplicación online y, según comentó, "12 mil personas ya se bajaron la aplicación y hubo 260 denuncias, la mitad fue por venta de drogas".

Al ser consultada sobre la renuncia del juez César Melazo y requerirle una explicación sobre por qué no fue enjuiciado, Vidal argumentó: "Yo lo vería al revés, en los últimos 25 años era impensable que un juez como Melazo presente la renuncia, porque que un juez o un fiscal, con los privilegios que tienen, presenten la renuncia es porque se sienten acorralados".

"Era impensable que personajes como estos terminaran renunciando, se van porque se sienten acorralados", indicó Vidal, y citó los casos del fiscal general de San Isidro, Julio Novo, o de la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo.