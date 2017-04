Vidal: “Vamos a hacer lo que corresponda, no lo que nos convenga”





La mandataria bonaerense pidió dejar de lado la “especulación” y trabajar para que los chicos reciban “una educación que los forme en valores”. Además, prometió “dejar todo” para alcanzar una solución de fondo

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, volvió a dirigirse públicamente a los docentes en el marco de la negociación paritaria del sector educativo, durante su participación en un acto realizado ayer en el partido bonaerense de San Isidro.

La mandataria provincial aseguró que el gobierno “va a hacer lo que corresponda, no lo que nos convenga” y solicitó a los dirigentes gremiales “trabajar por los chicos”.

Durante la visita a un centro de jubilados del partido de San Isidro, la jefa de Estado bonaerense evitó polemizar por la huelga que parte de los gremios docentes realizaron durante el miércoles y jueves, aunque les reclamó dejar de lado la “mezquindad”, la “pequeñez” y la “especulación”.

A su vez, se mostró preocupada por alcanzar desde el Estado soluciones de fondo para la educación pública. “No es fácil, son discusiones que llevan años, son peleas difíciles pero hay algo de lo que pueden estar seguros, yo no les puedo garantizar que este debate de fondo, profundo, va a salir bien, pero les puedo garantizar que vamos a hacer lo que corresponda, no lo que nos convenga, y en ese debate vamos a dejar todo”, aseguró Vidal.

“Cambiar 20, 25 años no es fácil y lleva tiempo, queremos que sea rápido, pero hay que hacerlo bien”, advirtió Vidal. “No vamos a emparchar más, no vamos a improvisar más, no vamos a mirar más para otro lado, ni con los problemas de educación, ni con el narcotráfico, ni con la deshonestidad en el Estado”, sostuvo la gobernadora, acompañada por el Presidente Mauricio Macri.

Ante la presencia atenta de los abuelos del centro de jubilados, remarcó que el objetivo de su gobierno es poner a los alumnos como protagonistas y no esquivar las discusiones con los representantes de los docentes. “No nos vamos a hacer más los tontos porque sabemos que la mayoría de los argentinos compartimos los mismos valores y eso es lo que vamos a defender”, dijo.

“El sistema educativo no es mío, ni del Presidente, ni de los dirigentes gremiales, sino de los chicos. Es por ellos por quien tenemos que trabajar y es a ellos a quienes tenemos que poner en primer lugar”, aseguró la titular del Ejecutivo bonaerense. “Estamos dando la pelea por sus nietos, y la única pelea que vale la pena es la que les permita conseguir un trabajo, una educación que los forme en valores, donde no sea lo mismo trabajar que no hacerlo”, resaltó la gobernadora.

Además, resaltó la necesidad de defender los derechos adquiridos por los ciudadanos y no entenderlos como una deuda a una figura o partido político. “No queremos más una

Argentina donde le tengamos que deber algo a alguien, a Néstor, a Cristina, a Mauricio, a María Eugenia. Queremos una Argentina donde nuestros derechos se cumplan”, manifestó. Siguiendo la misma línea de argumentación, Vidal sostuvo que “los argentinos estamos ya muy cansados de los discursos, las palabras, las publicidades, los debates in­trascendentes y la agresión al otro”. Y para finalizar, subrayó: “Ustedes son los jefes y nosotros los empleados”.