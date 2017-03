"Los que más pierden son los chicos"

Vidal volvió a referirse al conflicto docente

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se encuentra en el piso del programa Intratables donde está refieriéndose exclusivamente al conflicto con los docentes.

En primer lugar, comentó: "Los docentes ya cobraron un adelanto de la paritaria que es parte de la propuesta que le hicimos a los sindicatos y que ellos vienen rechazando en forma sistemática, pero a pesar de eso lo pagamos porque cumplimos lo que decimos y no vamos a hacer nada que pueda hipotecar los intereses de la provincia".

Luego, destacó: "¿Cómo vamos a tener 13 días de paro y no vamos a recuperar los días de clase perdidos?, por supuesto que vamos a hacer que estos días se recuperen en las vacaciones de invierno y seguiremos encontrando maneras de fortalecer un acercamiento con las escuelas y sus maestros".

Por otro lado y poniéndose en un lugar de una mamá que no puede llevar a su hijo al colegio confió: "Es inevitable no pensar estos temas desde un lugar de mamá. A mi cada día de paro me pesa, no me es indiferente; me pesa porque sé que hay una familia que llevó a su hijo y está la escuela cerrada; me pesa porque en esta provincia fundida trato de buscar y buscar recursos y puedo pagarles a los docentes lo que les corresponde".

Respecto a si el conflicto se estira, dijo: "si no levantan el paro vamos a seguir llamando al diálogo. El valor de la palabra es muy importante al momento de sentarme a hablar con los gremios, no les voy a prometer cosas que no les voy a poder pagar".

También, con lágrimas en los ojos comentó: "no puedo vivir bien sabiendo que hay miles de chicos que no van a tener clases. Con este conflicto no gana nadie, los que más pierden son los