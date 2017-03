Video: así reaparecía Florencio Randazzo en City Bell





En medios de las especulaciones electorales con respecto a la conformación de las listas para los comicios legislativos y los posibles candidatos, el domingo reapareció públicamente Florencio Randazzo en City Bell. En el video se puede ver al ex precandidato presidencial durante las pruebas de circulación del tren eléctrico, más precisamente una formación CSR.

“El país se quiere desarrollar y necesita ferrocarriles muchachos, no puede ser que el tren no llegue a Rosario, tiene la vía nueva, tiene los trenes nuevos, hay una presión de las Cámaras automotoras, no hay ningún otro problema, está hecha la vía ida y vuelta”, se escucha decir al ex ministro del Interior K.