Villa Elvira: crece la tensión por una usurpación

Desde el mes pasado fue tomado un predio en 92 entre 1 y 116, que tiene dueño. Los “ocupas” construyeron casillas pese a la denuncia judicial, y ante la demora en el desalojo cada vez hay más gente. Preocupación vecinal

El predio de dos manzanas de Villa Elvira, ubicado en 92 entre 1 y 116, fue usurpado el 7 de agosto pasado y todo parece indicar que se trata de una metodología similar a la utilizada en Melchor Romero, donde detrás de la ocupación de una propiedad privada se escondería un mafioso interés inmobiliario.

Al menos, eso es lo que opinan los vecinos y el dueño del amplio terreno, un jubilado de nombre Francisco Autullo. Justamente él, habló con el diario Hoy y explicó que radicó la denuncia penal.

“Hasta ahora, no veo que se resuelva el conflicto. Se metieron y parece que nadie puede hacer nada”, afirmó el hombre. Desde aquel 7 de agosto, los vecinos del barrio están preocupados. Jorge, en diálogo con este medio dijo: “La gente que entró al predio, la conocemos. Sabemos que no necesitan viviendas. Lo hacen como un negocio. Si les sale bien, se quedan con algo que no les pertenece. Varios tienen antecedentes penales”.

Para colmo entró en escena una funcionaria municipal, la directora de Participación Comunitaria, Nancy Tiburzy, la que primero le ofreció ayuda a Francisco y luego de conseguir copias de la escritura, le dijo que no podía hacer nada.

Varios vecinos de Villa Elvira mencionaron que Tiburzy tiene vínculos con el cuestionado juez de Garantías César Melazo, el magistrado que quedó en medio de un nuevo escándalo en estos días por sus marchas y contramarchas respecto a una usurpación en las manzanas que van de 159 a 161 y de 526 a 528, en Melchor Romero.

Más allá de las dudas de los vecinos en cuanto al rol que cumple Tiburzy con su intervención, lo cierto es que ayer hubo una reunión en la comisaría de Villa Ponsati. Por un lado, los vecinos del barrio que rodean al predio tomado pidieron la urgente intervención de las fuerzas de seguridad para evitar que se siga metiendo gente, y por el otro se observó a los “ocupas” que eran asesorados por abogados.

Un vocero policial le confirmó a Hoy que el fiscal Fernando Cartasegna interviene en la causa y que ordenó la custodia policial del terreno para evitar más copamientos. Sin embargo, por falta de personal, desde la comisaría Villa Ponsati pidieron colaboración a la Departamental.

“Seguramente mañana (por hoy) haya un patrullero con dos policías destinados al predio tomado”, explicó un jefe de la fuerza.

El juez de Garantías Nº 3, Pablo Raele, el mismo que cerró en forma acelerada la causa de enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Daniel Scioli, es quien ahora demora en otorgar la orden de desalojo.

“Hasta hace un mes, este terreno lo usaban los chicos para jugar al fútbol, pero un domingo llegaron hombres con machetes, sacaron a los chicos y empezaron a dividir el terreno”, comentó Marcos, uno de los vecinos.

Hasta ahora todo es incertidumbre y tensión. “Los usurpadores se cuelgan de la luz y los vecinos se quejan. Ya tuvimos que intervenir en un par de peleas”, explicó uno de los uniformados de la seccional Decimosexta.

Se espera un desalojo complejo en Melchor Romero

Todo parece indicar que el desalojo del predio ubicado entre las calles 159 a 161 y 526 a 528 se llevará a cabo mañana por decenas de policías de la región y no será una tarea sencilla. La inacción judicial, de la que habría sido responsable César Melazo, permitió que en los últimos tres meses ingresaran a ese terreno varias personas.

Como se recordará, ni bien se radicó la denuncia por la usurpación, Melazo ordenó el desalojo, pero luego se desdijo y anuló ese dictamen. Con ese aval, muchas personas se colaron al predio. Poco después trascendió que algunos de ellos pusieron a la venta las parcelas.

Fue así que el dueño de los terrenos se enteró por la red social Facebook y se puso en contacto para “comprarlas”. A través de una treta, el hombre citó a dos jóvenes de 20 y 24 años, en una escribanía de 16 y 58 y, luego de concretar la transacción, personal de la DDI La Plata demoró a los estafadores. El fiscal Álvaro Garganta dispuso la detención del mayor.

Luego de que se hiciera público este entramado, Melazo, el viernes al mediodía, ordenó el desalojo. Ahora, el fiscal Marcelo Martini dispuso que se efectivice mañana. Enterados de esto, los vecinos que habitan en el predio tomado convocaron para hoy a las 16 a una reunión en 161 y 526.