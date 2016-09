Petrecca: “En Junín, el Frente Renovador quiere que nos vaya mal”

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, habló del panorama político y de gestión juninense durante una extensa entrevista realizada esta mañana por el periodista Ricardo Avaca en el programa "Amanece que no es poco" en LT 20 Radio Junín.

“Acá hay una realidad: en Junín el Frente Renovador quiere que nos vaya mal. Entonces es muy difícil sentarse a dialogar con alguien que digas lo que digas va a buscar la manera de complicártela”, describió el intendente, al mismo tiempo que destacó que “recibo a toda la oposición: con la senadora provincial Valeria Arata hemos tratado de llegar a un acuerdo pero, lamentablemente, fue imposible. Con los concejales del FPV y de Concertación Plural tenemos un diálogo muy bueno y fluido, además nuestros concejales están en contacto directo con ellos. Prontamente estaremos lanzando la Mesa de Diálogo por la Educación donde están convocados y allí recibiré al presidente del Bloque (del FR)”.

“A lo que no me voy a prestar es a una foto falsa donde en definitiva no se busca un consenso, no se busca beneficiar a los vecinos de Junín sino poner palos en la rueda. Es difícil sentarse a dialogar con aquellos que realmente no les interesa dialogar o solamente quieren una foto o te buscan contar las costillas y que te vaya mal”, enumeró y destacó que “la verdad que tenemos para hacer dulce con los 12 años de la gestión (de Mario Meoni) que se fue… pero sinceramente me quiero concentrar en la gestión, en los reclamos de los vecinos”, destacó Petrecca.

Luego, el intendente Petrecca dijo que “mi mayor concentración es que, con el apoyo de la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri, vamos a hacer obras en cuatro años que no se hicieron en los últimos treinta. No quiero hacer de esto una pelea constante. Desde el 10 de diciembre estamos hablando, tomando nota y corrigiendo cosas con todos: la CGT, los Gremios, las entidades religiosas, con la oposición, con las sociedades de fomento, las ONGs. Siempre con la oposición hemos tenido buen diálogo y buen trabajo”.

El Jefe Comunal recordó que “mientras estuve en una banca en el Concejo Deliberante nunca pude trabajar bien con los representantes del Frente Renovador, era imposible hacer propuestas, modificaciones o agregados. Cuando la sociedad me eligió como Intendente hubo una transición con mucho diálogo con el ex intendente (Meoni) y allí nos comprometimos a tener gobernabilidad, como sucede a nivel provincial o nacional. Lógicamente no pretendo que me aplaudan en las cosas que hacemos, pero si que haya un diálogo prudente, una razonabilidad, que los proyectos que sean importantes para Junín se puedan discutir, mejorar, modificar y aprobar. Empezamos a trabajar de esa manera y había ciertos compromisos que habíamos asumido y lamentablemente no fui yo quien rompió ese diálogo, ese compromiso. A partir de ahí, obviamente, todo se hizo más complicado”.

Pensando en 2017 adelantó que “para el año que viene el candidato es la gestión, si hacemos las cosas bien seguramente el candidato andará bien”. Al mismo tiempo, sobre la Cuarta Sección indicó que “si puedo dar una mano en la Sección Electoral lo haré, pero mi prioridad es la gestión en Junín”.