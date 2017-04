Intendentes del peronismo hablaron de reconstrucción en una recorrida por Azul y Las Flores

Katopodis, Zabaleta, Bucca y De Jesús visitaron un Parque Industrial en Las Flores y dialogaron con representantes de cámaras de comercio e industria en Azul. Estuvieron presentes diputados, concejales y ex intendentes.

Los intendentes del peronismo Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham), Eduardo “Bali” Bucca (Bolívar) y Juan Pablo de Jesús (La Costa), realizaron juntos una recorrida por los municipios de Azul y Las Flores, donde se refirieron a las medidas de ajuste que está tomando el Gobierno Nacional y hablaron sobre la reconstrucción del peronismo.

En primer lugar, los dirigentes visitaron el Parque Industrial de Las Flores, donde hay varias empresas de calzado en las que se están perdiendo puestos de trabajo. Allí dialogaron con los trabajadores sobre la difícil situación que atraviesan por la pérdida de poder adquisitivo del salario y de la mano de obra. Después recorrieron obras hídricas que habían comenzado a realizarse en la gestión anterior y aún no concluyeron.

Luego se dirigieron a Azul, donde mantuvieron una reunión con representantes de cámaras de industria y comercio, junto a quienes analizaron la marcha de la economía y cómo afectaron negativamente al sector las medidas económicas que tomó el Gobierno.

Al finalizar la caminata, Katopodis se manifestó sobre la renovación política y la etapa que se viene: “La reconstrucción del peronismo y del FPV tiene que ser de abajo hacia arriba. Tenemos que trabajar por un peronismo inclusivo y no pensar que los candidatos los va a poner una encuesta”.

Por su parte, Zabaleta analizó: “Como intendentes nos tenemos que hacer cargo de las políticas de inclusión ante la retirada del Estado Nacional. Tenemos que proteger al que menos tiene, en los barrios hay pérdida de puestos de trabajo. Esto es lo que nos demanda la sociedad, no es momento de hablar de candidaturas”.

Y agregó: “Para algunos la reconstrucción del peronismo es con fotos, para nosotros se hace hablándole a la gente y construyendo un espacio amplio, recuperando la solidaridad y la generosidad en el debate”.

En tanto, el intendente de Bolívar, “Bali” Bucca, señaló: “El gobierno nacional cree que está haciendo todo bien, y al contrario: es un modelo de ajuste y retroceso. Ahí tenemos que estar nosotros construyendo una alternativa en base a los modelos de gestión de los intendentes”.

Por último, De Jesús reflexionó: “Vamos a trabajar desde este grupo y a recorrer los distritos de la provincia para lograr la unidad de peronismo. Pero eso no significa que sea lista única. El peronismo se tiene que dar un debate y eso puede ocurrir en una PASO en las que se diriman las diferencias”.

En la recorrida también estuvieron presentes el diputado nacional Leonardo Grosso; los legisladores provinciales Valeria Amendolara, Evangelina Ramírez y Mariano San Pedro; el concejal de Pilar Federico De Achaval; los ex intendentes de Las Flores, Alberto Gelené, y de Olavarría, José Esverri; el ex legislador Mario Caputo; y el ex secretario de Turismo bonaerense Miguel Cuberos.