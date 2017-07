La Defensoría del Pueblo y los Consejos Locales de Niñez.

En el marco del encuentro impulsado por la Defensoría del Pueblo, los Consejos Locales de Niñez, el Poder Ejecutivo y diversas Organizaciones sociales vinculadas a la niñez, remarcaron la necesidad de poner a trabajar la maquinaria estatal en función de los chicos, los más vulnerables de la sociedad.

El Defensor Adjunto General de Gestión, Walter Martello, a cargo del Área de Niñez y Adolescencia, pidió políticas públicas para poder exigírselas a quienes tienen esa responsabilidad: “vamos a trabajar para construirlas”, afirmó. Y agregó que "hay que profundizar la voluntad de los Intendentes y de las autoridades municipales en seguir proponiendo la creación de más Consejos Locales de Niñez".

Participan de la Jornada, Unicef, el Servicio de Paz y Justicia, la Comisión por la Memoria y el Poder Ejecutivo, el objetivo del mismo es propiciar un espacio de reflexión y capacitación en torno a las posibilidades de acción como Consejos Locales en la coyuntura actual, y propender a la conformación de una red provincial de Consejos Locales.

“La defensoría del pueblo de la provincia está tomando un rol mucho más activo, y esto se da porque hay una fuerte demanda de la sociedad a partir de las problemáticas que sufrimos todos los días. Esos problemas no los vamos a solucionar tirándoles piedras a los que no piensen como nosotros, este es un flagelo que tenemos que resolver entre todos. Para ello hay que asignar los recursos presupuestarios que permitan al Ministerio de Desarrollo Social, a los Organismos de niñez, a los Concejos, a los municipios, que les permitan el pleno funcionamiento y darle las herramientas para garantizar que no haya vulneración de los derechos del niño en la provincia”, continúo Martello.

“Así como también tenemos que insistir ante los legisladores para que a la hora de tratar el nuevo presupuesto establezcan pisos mínimos para estas cuestiones y estar atentos para que esos recursos no se subejecuten y vacíen las partidas orientadas a ayudar a los chicos”, remarcó el Defensor Adjunto General.

“Ese va a ser el rol de la defensoría, estar en el centro para coordinar todas las partes de la complejidad de la realidad que atraviesan los chicos de la provincia y así generar espacios más amplios que tiene que ver con establecer una gran red que proteja a los más vulnerables. Sabemos que a mayor crisis va a haber mayor actividad, entonces que esta demanda nos encuentre trabajando juntos para poder tener mejores respuestas”, concluyó Martello.