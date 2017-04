Berisso

Abusó de una niña, lo descubrió su propio hijo y se suicidó

Un hombre se quitó la vida en su casa de Berisso luego de que su hijo lo denunciara por manosear a una nena de 7 años. Estupor en el barrio

Miguel Ángel Bernal se quitó la vida luego de manosear a una niña de 7 años en su casa de Berisso. El hecho ocurrió en 24 y 169, y fue denunciado por el propio hijo del acusado, quien lo descubrió justo en el momento en que llevaba a cabo el delito.

Según se supo, el hombre vivía en el mismo lugar que la víctima, aunque en otra casa separada por un pasillo. Allí fue donde se quitó la vida colgándose del techo con una soga.

El caso fue denunciado por el hijo de 24 años, quien descubrió al hombre precisamente cuando abusaba de la niña. Tras recibir el llamado al 911, personal policial se hizo presente en el lugar y se entrevistó con el denunciante, que manifestó haber visto a su progenitor cometiendo el acto en una de las habitaciones de la vivienda.

En esos momentos se hizo presente una mujer que manifestó ser la madre de la menor, identificándose como Noelia Elizabeth Páez (30) e indicó que tomó conocimiento de lo ocurrido cuando se lo informó el señor Bernal, dado que ella se encontraba durmiendo.

Acto seguido, procedieron a trasladar a la pequeña junto a su madre y al hijo del acusado a la comisaría Primera para las actuaciones del caso. En ese lapso, el hombre denunciado de haber cometido el delito sexual tomó la decisión de quitarse la vida en la misma vivienda donde ocurrió el hecho. Cuando el personal policial regresó al lugar se encontró con la escena: Miguel Ángel se había ahorcado con una soga en el pasillo que separaba la casa de la niña, de la suya.

Ahora, la menor abusada deberá recibir atención psicológica por todo lo vivido.

Otro caso

Durante las últimas horas ingresó al hospital Mario Larrain de Berisso una adolescente de 14 años, que habría sido abusada por su hermanastro.

El hecho ocurrió el jueves y, según datos suministrados por fuentes policiales, no sería la primera vez que sucede un episodio de estas características en la familia. Desde el personal policial trabajan para conocer más datos. También se supo que el hecho habría ocurrido en una vivienda ubicada en la calle 168, entre 31 y 32.

Hasta el momento, no se habría concretado la correspondiente denuncia policial sobre lo acontecido. Por esto, vale aclarar que, en el orden jurídico, cuando delitos sexuales no son denunciados por las víctimas, la Justicia no actúa de oficio.