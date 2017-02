“El domingo del temporal fue un día para los cacos”





Un matrimonio de jubilados sufrió una entradera en su casa de San Carlos. En diálogo con Hoy, una de las víctimas se quejó por las falencias de la seguridad acarreadas por el corte de luz que azotó la ciudad

La falta de luminarias en las calles luego del temporal del domingo resultó una situación propicia para el accionar de tres delincuentes que, como informó en exclusiva este medio, ingresaron armados a una vivienda ubicada en 45 entre 138 y 139, amenazaron a las personas allí presentes y robaron varios objetos de valor.

Durante una entrevista con este medio, uno de los damnificados declaró: “Fue a las 16, después de los estragos que causó el clima. Estaba junto a mi señora, Noemí, y mi hijo, que había venido a usar el teléfono. Cuando él abrió la puerta para irse aparecieron tres ladrones. Dos tenían armas blancas y otro una pistola con la que nos apuntó y nos hizo arrojarnos al piso. El domingo del temporal fue un día para los cacos, porque en la calle no había nada de luz”.

Los malvivientes huyeron con dinero, joyas, dos televisores LCD, adornos y hasta bebidas alcohólicas. Luego del atraco se dieron a la fuga en un auto y, al cierre de esta edición, continuaban prófugos. “No me interesa lo que se llevaron, lo importante es que podemos contar el hecho, estamos vivos”, dijo el damnificado.

Pedido de ayuda

“Cuando nos hicieron tirar al piso, mi señora estaba un poco más lejos de la puerta y tuvo oportunidad de apretar el botón de pánico, pero el aviso nunca le llegó a la Policía debido a la falta de luz”, indicó el hombre.

En cuanto al accionar de las fuerzas el afectado relató: “Ni bien se fueron llamamos al 911 y lo primero que nos preguntaron desde el Servicio de Emergencias fue si había algún herido. Como les dije que no, se ve que para ellos no tuvo tanta importancia el robo, porque nunca nos mandaron un patrullero. Además, como estaba llamando de un número telefónico registrado en Capital, no lograban entender cuál era la dirección, por más que se las expliqué detalladamente”.

Por último, el jubilado declaró que “los agentes del Comando llegaron el lunes a las 4, cuando volvió la luz, porque recién en ese momento recibieron el aviso del botón de pánico. El problema es que ya no sabemos cómo hacer para tener protección: lo establecido era que el botón funcionara, por más que no hubiera suministro de energía eléctrica”.