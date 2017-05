El fiscal Cartasegna habló tras la brutal agresión y reveló cómo lo amenazaron: “Si no te suicidas, te suicido”





El fiscal Fernando Cartasegna, especializado en el combate contra delitos por trata y pedofilia, fue golpeado y amenazado al llegar a la sede de la UFI Nº 4, durante el fin de semana. Además recibió panfletos intimidatorios en su casa y en su oficina con la leyenda: "Conozca al próximo Nisman".

"Me dijeron: Si no te suicidas, te suicido. Me metieron en un garage y me empezaron a pegar, hablándome de causas relacionadas con policías y caranchos, que aun no recibi, y diciéndome como debía resolver. Sacamos más de 40 panfletos, y luego los volvieron poner", afirmó el fiscal Cartasegna esta noche en declaraciones al canal de noticias TN, que se hizo eco de la primicia de diariohoy.net y de la Red 92.

Los hechos ocurrieron el fin de semana, cuando el representante del Ministerio Público iba a trabajar a la sede de 7 y 56. Tomó intervención la fiscal Ana Medina, que quedó a cargo de la investigación por las amenazas y agresiones.

Además, y de acuerdo a fuentes consultadas por este medio, el fiscal no pudo reconocer a los atacantes, quienes iban disfrazados de policías con uniformes viejos.

Cartasegna está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 de Delitos conexos con Trata de Personas. A principios de marzo de este año, Cartasegna no hizo lugar a un recurso interpuesto por los abogados de los exjefes departamentales imputados en la causa de los sobres para que él se hiciera cargo de la investigación. El rechazo de la inhibitoria fue confirmada por el juez Fernando Mateos.

Esta noche, distintos funcionarios del Ministerio Público firmaron una declaración para solidarizarse con su colega agredido. "Repudiamos el ataque sufrido por nuestro colega, Dr Fernando Cartasegna, y reafirmamos nuestro público compromiso de continuar desarrollando nuestro trabajo contra la delincuencia, reconociendo en estos actos violentos la eficacia de nuestra tarea. Sólo quienes se sienten amenazados por la ley recurren al uso de la violencia, sin embargo eso, lejos de debilitarnos, nos anima a seguir el camino iniciado y a redoblar nuestros esfuerzos en pos de una sociedad respetuosa de los derechos de todos quienes la conformamos", afirma el documento firmado por: Elena De La Cruz Orsi, Betina Lacki, Eugenia Di Lorenzo, Rosalía Sánchez, Ana Medina, Juan Cruz Condomí Alcorta, Victoria Huergo, Álvaro Garganta, Laura Lasarte, Florencia Budiño, Virginia Bravo, Hugo Tesón, Jorge Paolini, Cristina Larroca, Graciela Rivero, Martín Chiorazzi, Alejandro Marchet, Silvina Langone, María Antonieta Scarpino y Mariano Sibuet.

