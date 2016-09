El médico que mató al ladrón dice que "no sé si me siento un asesino, pero me siento mal"

En declaraciones televisivas, Lino Villar Cataldo habló sobre el episodio en el que mató a un joven delincuente y dijo que siente "vergüenza". "Yo no maté por un auto. Sentía que me iba a matar a mí. Mi vida ya no va a ser la misma", aseguró.

El médico Lino Villar Cataldo aseguró este domingo que se siente una "porquería" por haber matado a Ricardo Krabler. Además, manifestó que no cree ser un asesino y consideró que su vida "no va a ser nunca más igual", tras ese suceso.

"No sé si me siento un asesino, pero me siento mal", dijo y, tras dudar, agregó, que se siente "una porquería", a la vez que reiteró sentir "vergüenza" y dijo que evita salir a la calle.

En declaraciones televisivas, agregó: "No sé cómo va a ser mi vida de acá en adelante, seguro no va ser nunca más igual".

Cuando se le preguntó si recordaba el nombre de la persona a la que mató, admitió que "no" y rechazó en forma terminante haber disparado para defender su auto, sino que lo hizo porque creyó que el asaltante lo iba a matar.