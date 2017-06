“Me quisieron cortar la oreja”

Uno de los damnificados del violento raid delictivo, llevado a cabo por cuatro jóvenes que terminaron tras las rejas, brindó detalles de lo que vivió a Trama Urbana

Walter es empleado del Servicio Penitenciario y durante las primeras horas del lunes, cerca de las 4.30, se encontraba esperando a una compañera de trabajo en 24 entre 59 y 60. Allí, fue abordado por tres cacos, quienes tras asaltarlo lo golpearon salvajemente. Vale mencionar que no fue la única víctima, ya que se trató de un raid delictivo perpetrado por cuatro jóvenes. Los responsables, dos menores de 16 y 17 años de Tolosa y dos jóvenes de 19 (uno de Ringuelet y otro de Los Hornos), fueron apresados y trasladados a la comisaría Novena, donde se apersonaron algunos de los perjudicados y los reconocieron, razón por la cual los mayores se encuentran demorados y los más chicos, en un instituto de minoridad. La detención se realizó bajo la carátula de “robo agravado, robos reiterados, lesiones y abuso de arma”.

El relato del horror

En este marco, Walter le contó a este medio lo que le tocó vivir: “Estaba esperando a una compañera de trabajo, algo que hago una o dos veces por semana, cuando vi que venía de frente uno de estos chicos con un arma en la mano, apuntándome y gritando que me bajara del auto. Abrí la puerta, me bajé despacio, me tiré al piso y alcancé a ver a otros dos chicos que venían con cuchillas en la mano. Me empezaron a pegar como si me odiaran”.

Luego, agregó: “Me pasaban la cuchilla por todas partes, no sabía si me estaban cortando o no. Creía que sí, que me estaban tajeando todo, pero la verdad es que la saqué bastante barata. Me quisieron cortar la oreja en dos o tres oportunidades”.

Con respecto a lo que duró el asalto, comentó: “Fueron algunos minutos nada más. Después salió mi compañera y me fui con ella a curarme a casa. Sorpresivamente, solo me habían robado el celular y una billetera vieja donde llevaba documentación”.

Durante el raid, además de apuñalar a Walter, los cacos le dispararon a un repartidor de diarios, sin acertar en el blanco, tal como informó en exclusiva este medio. Al menos dos de los damnificados dijeron que los responsables “tienen contactos en la fuerza”.