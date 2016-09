1 y 36: una mujer murió arrollada por una locomotora









Una mujer murió esta tarde arrollada por una locomotora cuando intentaba cruzar las vías de calle 1 y 36. El lamentable episodio tuvo lugar minutos después de las 18 horas y la víctima fatal tenía 47 años, según informaron fuentes policiales.

A pesar de que no es habitual que pasen formaciones ferroviarias actualmente, ya que no está funcionando el servicio del tren Roca desde La Plata, es común que pasen locomotoras. Lamentablemente, la víctima no pudo percatarse del avance de la máquina, que la terminó impactando de lleno, quitándole la vida.